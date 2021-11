Viterbo, botte alla moglie davanti ai figli piccoli. La testimonianza della donna: "Ero reclusa"

V. T. 03 novembre 2021 a

“Mi tirò i capelli e mi prese a calci e pugni. Mi colpì alla testa, alle costole e su un fianco. Si fermò solo quando gli dissi che non riuscivo più a respirare”. Con queste parole è iniziata la testimonianza di una giovane donna che decise di denunciare il marito dopo l’ennesimo episodio di violenza verificatosi nel novembre del 2020. Ieri la presunta vittima, una ventenne dell’Est europeo, assistita legalmente come parte civile dall’associazione Battiti, ha reso la propria deposizione davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco, nascosta da un paravento.

“La nostra relazione è durata 4 anni. Prima di sposarci ci lasciammo per qualche mese, proprio a causa dei suoi atteggiamenti. Tuttavia, mi promise che sarebbe cambiato e per amore decisi di dargli un’altra possibilità, ma poi le cose andarono diversamente. Molto spesso ritornava a casa ubriaco e le liti avvenivano anche in presenza di nostro figlio - ha affermato la ragazza -. Si lamentava di come gestivo la casa e il piccolo, non gli andava mai bene niente di quello che facevo. Mi minacciava dicendomi che mi avrebbe portato via il bimbo e lo avrebbe tenuto con sé. Quella sera, dopo avermi picchiata, pretese di avere un rapporto sessuale, ho acconsentito contro la mia volontà solo perché il bambino piangeva disperato. Fui obbligata dalla circostanza. Dopo andai in ospedale e da allora non tornai più in quell’abitazione. Quando voleva avere rapporti intimi non potevo rifiutarmi. Dovevo sottostare e assecondarlo. Queste aggressioni fisiche da parte sua erano costanti e si susseguivano all’incirca almeno una volta a settimana”.

La donna, proseguendo il suo racconto, ha riferito inoltre che per tutti gli anni di matrimonio ha vissuto da reclusa. “Non potevo uscire liberamente - ha puntualizzato la vittima -. Se mi capitava di far visita a un famigliare, mio marito mi sollecitava a rientrare e mi rimproverava il fatto di essermi attardata troppo, anche se mi ero allontanata per una decina di minuti. Era geloso e mi controllava”. Stando a quanto dichiarato dalla ventenne, gli attacchi da parte dell’imputato sarebbero stati sempre violenti nonostante la presenza del bambino. “Io avevo tanta paura di lui perché mi minacciò anche di morte, per questo motivo non mi rivolsi alle forze dell’ordine. Ancora continuo a temerlo”.

