Viterbo, picchia la moglie e la fa abortire. Slitta la sentenza per il marito padrone

V. T. 03 novembre 2021 a

a

a

Slitta alla prossima primavera la sentenza per un 40enne che picchiò la moglie e la fece abortire tre volte. Il processo, che si sta svolgendo a porte chiuse davanti al collegio presieduto dal giudice Eugenio Turco, riprenderà il 4 maggio del prossimo anno per sentire l’ultimo teste, che non si è presentato alla seduta, ritenuto indispensabile ai fini dell’istruttoria. La vittima, dopo 7 anni, decise di denunciare il marito a novembre 2018. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il rapporto tra i due ex coniugi iniziò a incrinarsi e a precipitare irrimediabilmente nel 2011.

Non poteva avvicinare moglie e figli, arrestato davanti alla scuola

La donna avrebbe abortito per i calci e pugni che ricevette dal marito, il quale l’avrebbe colpita direttamente al ventre. Dunque, secondo le tesi accusatorie, i tre aborti ai quali la vittima andò incontro non furono affatto spontanei. A causa delle violenze l’uomo fu sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla casa famigliare. In seguito, nel dicembre del 2020 fu rinviato a giudizio. La donna, in occasione dell’udienza di ammissione prove, si costituì parte civile insieme all’unica figlioletta, ed entrambe sono assistite dall’avvocato Marco Valerio Mazzatosta. L’ex marito, invece, è difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati, e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e aborto colposo.

Padre arrestato davanti alla scuola. Voleva dare regalo al figlio ma non poteva avvicinarlo

Nel corso di un’udienza celebratasi a settembre dell’anno scorso fu un’amica della donna a rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda. Da quanto dichiarato dalla testimone, la vittima, dopo aver sporto la denuncia nei confronti dell’ex compagno, le avrebbe confidato con grande sofferenza che il marito le avrebbe spaccato i denti. La donna in quel momento le confessò, inoltre, che le ferite di cui portava i segni sul corpo erano dovute alle botte subite dall’ex marito.

Viola l'obbligo e si sdraia davanti casa della suocera per parlare con l'ex compagna. A processo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.