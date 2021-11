Viterbo, scoperta a Tarquinia. Ad Ancarano riportato alla luce anche il secondo fontanile

Fabrizio Ercolani 03 novembre 2021 a

Torna fruibile un altro bellissimo fontanile riportato alla luce dopo decenni di abbandono e degrado alle pendici del Castello dell’Ancarano. Un lavoro certosino, quello dell’associazione Tarquinia nel Cuore, che ha permesso di recuperare un altro spaccato importante della storia agreste locale. La struttura, sommersa da un enorme rovo e da una vegetazione copiosa, dopo decenni di abbandono, mèta per tanti tarquiniesi e non solo di tante Pasquette, torna a nuova vita.

Nelle parole del presidente Alessio Gambetti traspare tutta la gioia dopo tante giornate di sudore: “L'emozione è incontenibile - esordisce -. Siamo riusciti a riportare a quasi tutto il suo splendore l’altro bellissimo fontanile dell’Ancarano, realizzato per gran parte in nenfro, una pietra locale molto diffusa nella zona, con la quale è stato costruito in grandissima parte anche il castello di epoca medievale i cui resti, ancora visibili, svettano sopra il poggio alle spalle del bellissimo Fontanile”.

Dopo il primo fontanile, di dimensioni ridotte rispetto a quello ripulito in questi giorni, riportato alla luce nelle settimane scorse insieme e grazie al grandissimo lavoro del Bandit Motoclub di Tarquinia, anche quest’ultimo fontanile sarà rimesso in funzione. “Tutto ciò sarà possibile – spiega Gambetti -, sfruttando la notevole quantità di acqua che alimenta il più piccolo dei due fontanili poco più sopra, la cui sorgente una volta alimentava anche quest’altro, riesumato insieme al grandissimo lavoro e contributo di Ennio Soldini”.

Un’opera di recupero e valorizzazione del patrimonio locale di Tarquinia nel Cuore, che continua a dare importanti frutti.

“Una bellissima area, questa dell’Ancarano, che una volta sistemati questi due importanti fontanili, sarà ulteriormente valorizzata con una diffusa piantumazione di specie vegetali tipiche dei nostri luoghi cornetani. Tutta quest’area alle pendici del castello, diventerà una vera e propria area di ristoro per tutti gli appassionati del trekking, della mountain bike ed anche, se possibile, di ristoro per gli animali, per quei pochi ormai rimasti ed allevati in questi luoghi”.

Torna a splendere dunque un’altra attrattiva turistica per chi ama il trekking culturale.

Un’azione di difesa del patrimonio che continuerà ad andare avanti: “Il nostro appello, sin da ora finalizzato al rispetto ed alla tutela del luogo - concludono da Tarquinia nel cuore -, è rivolto a tutti ed è quello di frequentarlo ma rispettandolo. Sempre avanti, tutti insieme”.

