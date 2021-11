Viterbo, statue dedicate a donne solo ad Acquapendente

Massimiliano Conti 02 novembre 2021 a

L’ultima fatwa i fondamentalisti del politically correct l’hanno lanciata contro la statua della Spigolatrice di Sapri, inaugurata dall’amministrazione del comune campano il 25 settembre scorso. Il giovane architetto che l’ha realizzata, Emanuele Stifano, ha osato raffigurare la donna immortalata dai celebri versi di Luigi Mercantini con abiti succinti e trasparenti, attraverso i quali si scorgono glutei ben torniti. Un sacrilegio nell’epoca del Me too, così come sacrilega, agli occhi delle femministe e dei femministi in servizio permanente effettivo, appare la statua che il Comune di Acquapendente anni fa ha voluto dedicare alle giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, assassinate rispettivamente in Somalia e in Afghanistan, raffigurate una a fianco dell’altra senza veli. L’intento dello scultore era rappresentare con la nudità la purezza e l’onestà, ma c’è chi ha sentito invece puzza di stereotipo femminile.

E’ il caso delle storiche dell’arte che hanno realizzato “Mi riconosci”, un censimento dettagliato e aggiornato di tutte le statute dedicate in Italia alle donne, al netto di allegorie o figure mariane. Secondo le curatrici del dossier, nella scultura aquesiana, come in molti altri casi, le donne raffigurate “hanno atteggiamenti sensuali o sono connotate da dettagli leziosi che nulla c’entrano con il loro ruolo, aspetti che vanno a sminuire i soggetti ritratti”. Un conto è una figura allegorica, dicono le autrici dell’indagine, “un altro è un personaggio realmente esistito: c’è una sensualizzazione del corpo della donna che può risultare offensiva. La storia dell'arte - aggiungono - è costellata di nudi, non si tratta di censurare, ma di dare dignità alle donne scelte per essere ricordate nello spazio pubblico”. Chissà cosa pensano, le nostre storiche dell’arte, non tanto del David di Michelangelo, figura biblica della quale molti negano l’esistenza, quanto del Napoleone ritratto completamente nudo come Marte vincitore da Canova. Perché le pudenda dello “spirito del mondo” (copyright Hegel) esposte al pubblico dovrebbero risultare meno offensive dei glutei della spigolatrice o dei seni delle giornaliste uccise?

C’è da sperare che la furia iconoclasta del politicamente e femministicamente corretto non si abbatta sulle statue desnude così come in America la cancel culture si sta abbattendo sulle statue del razzista e schiavista Cristoforo Colombo. Anche perché eliminarle significherebbe aumentare il gender gap. Il dossier “Mi riconosci” ha infatti censito soltanto 148 statue pubbliche dedicate alle donne, a fronte di una pletora di condottieri, statisti, scrittori, politici, poeti, santi e, appunto, navigatori, disseminati in tutte le piazze e i giardini d’Italia. Se c’è un parco emblematico di questo gender gap scultoreo è il Pincio di Roma, dove le statue maschili battono quelle femminili 226 a 3 (Grazia Deledda, Santa Caterina da Siena e Vittoria Colonna). A proposito: pare che i maschietti del Pincio siano tutti rigorosamente intabarrati.

