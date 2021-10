31 ottobre 2021 a

Una donna di 66 anni è morta in seguito alla caduta dal nono piano dell'ospedale Belcolle di Viterbo. Il fatto è avvenuto intorno alle 22 di sabato, non si sarebbero testimoni dell'evento; la donna sarebbe precipitata da una scala d'emergenza esterna. Sul posto immediato l'intervento dei sanitari, ma per l'anziana non c'era più niente da fare. Intervenuta anche la polizia di Viterbo.

