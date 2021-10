Viterbo, petizione online per cambiare il bilancio. L'iniziativa di Pd e Rifondazione Comunista a Civita Castellana

31 ottobre 2021 a

Una petizione sul sito change.org per chiedere la modifica del documento unico di programmazione di Civita Castellana e la realizzazione di 5 opere pubbliche, da finanziare per l'anno 2022. A lanciarla i consiglieri del Pd Simone Brunelli, Nicoletta Tomei, Domenico Cancilla (Pd), e di Rifondazione, Yuri Cavalieri e Maurizio Romani.

Le 5 opere sono le seguenti: ristrutturazione dei padiglioni fatiscenti del cimitero Comunale (415.210 euro ): rifacimento del tetto della scuola materna di Sassacci con manutenzione del giardino e acquisto di giochi per bambini. (370 mila euro); manutenzione del parco 1 Maggio (Boschetto) con acquisto di nuovi giochi per bambini e realizzazione di un'area "skate park". (90 mila euro); realizzazione di bagni pubblici e illuminazione nella zona a verde di viale Fiume Treja (43.722 euro); messa in sicurezza del parco Ivan Rossi con acquisto di giochi, panchine e piantumazione degli alberi (172 mila euro nel 2023)”.

“La proposta, che verrà discussa nel consiglio comunale del 5 novembre – spiegano gli esponenti dell'opposizione rivolgendosi ai cittadini di Civita Castellana - individua tutte le coperture finanziarie attraverso l’eliminazione di sprechi, la posticipazione alle annualità successive di alcune opere non prioritarie, e la definitiva cancellazione di altre completamente inutili. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per dare forza all'emendamento e far sì che venga approvato. Insieme, possiamo trasformare la nostra città, porre fine a una situazione di degrado e incuria inaccettabili e ricostruire un modo di fare politica "dal basso" fatto di ascolto e partecipazione”. E' possibile firmare la petizione sul sito (clicca qui).

