Viterbo, Sara De Luca confermata segretaria Fai Cisl

Sara De Luca, 45 anni, è stata confermata segretaria generale della Fai Cisl di Viterbo. A sceglierla, per il secondo anno di fila, il Consiglio generale della federazione agroalimentare e ambientale riunitosi ieri a Villa Sofia, nella giornata del 7° congresso territoriale dal titolo Rigenerazione. Persona, lavoro, ambiente”. La segretaria della Fai Cisl nel corso del suo intervento ha speso parole importanti nei riguardi della politica del lavoro, per il ruolo della donna e le sue difficoltà ma anche per i giovani, per chi ha perso il lavoro, per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la crisi che ha colpito duramente ogni singolo settore economico. Sara De Luca ha avuto anche qualche attimo di commozione, quando ha affrontato il ruolo del sindacato e il valore dell’affettività: “Un ruolo necessario, che affronti le disuguaglianze, che eviti il formarsi di ingiustizie sociali, che difenda i lavoratori più fragili e quelli che sono meno tutelati”.

La segretaria della Fai Cisl ha puntato l’indice anche sulla considerazione dei lavoratori nelle aziende: “Dobbiamo insegnare loro il diritto di contare, il diritto di non essere un numero, il valore di essere una persona, di essere tutelati, ascoltati e accolti. Questi sono i valori di casa Cisl - ha spiegato ancora De Luca -, questo è il modello che immaginiamo per i nostri lavoratori e questo congresso è un nuovo inizio, una pagina bianca da scrivere”. Poi ha virato sull’importanza del settore agricolo e alimentare: “Durante il lockdown il nostro settore ha fatto la differenza, non si è mai fermato - ha sottolineato -, voi lavoratori avete portato il cibo sulle tavole degli italiani, garantendo i beni di prima necessità sugli scaffali dei supermercati, combattendo con i protocolli di sicurezza sul posto di lavoro. Il nostro non è un lavoro, è una missione”.

Presenti al congresso anche il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Battistoni e il segretario generale della Fai Cisl Onofrio Rota, due presenze illustri che hanno speso parole di elogio e di sprone per il lavoro svolto dalla sezione di Viterbo. “Rimango a disposizione - ha detto il sottosegretario Battistoni -, la mia porta è sempre aperta e il mio impegno sul territorio sarà sempre massimo. Ora sta a noi affrontare le grandi sfide che ci aspettano, intercettare i finanziamenti e iniziare un percorso di rinascita, tenendo sempre presente la centralità del lavoro. Grazie per quello che siete stati in grado di affrontare e che ci ha permesso, rispetto ad altri Paesi, di non avere serie preoccupazioni”.

