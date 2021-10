Viterbo, mafia viterbese. Ridotte le condanne ai complici dei fratelli Rebeshi. La sentenza di appello

V. T. 29 ottobre 2021 a

La corte d’Appello ha ridotto le condanne per Must Lleshi, FIavio Hysa e Alban Kacorri, i tre complici dei fratelli Ismail e David Rebeshi, che a fine novembre 2020 furono condannati a 9 anni e 4 mesi mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sentenza di secondo grado li aveva condannati a 8 anni e 4 mesi ciascuno. “Pur considerando un traguardo importante l’esito di questa fase, in questo momento guardiamo alla Cassazione - ha affermato il difensore, l’avvocato Samuele De Santis - in quanto insistono, anche in questa sentenza che è stata riformata, evidenti motivi e vizi di legittimità”.

La vicenda ebbe inizio subito dopo la conclusione dell’operazione “Erostrato” che portò all’arresto dei componenti del sodalizio criminale retto da Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato, condannati in appello rispettivamente a 10 anni e 11 mesi e 12 anni e 9 mesi. Secondo le tesi accusatorie, il boss avrebbe continuato a tenere le fila dei propri affari dal carcere di Cuneo dov’è tuttora ristretto in regime di 41 bis. Pertanto, per gli inquirenti, il 38enne sarebbe il mandante di due episodi di estorsione con metodo mafioso messi in pratica da David Rebeshi e dai tre conterranei, il cui movente sarebbe consistito nella necessità da parte de Ismail Rebeshi di fare cassa al fine di provvedere alle spese legali del boss albanese.

I fratelli Rebeshi, infatti, per gli stessi motivi sono attualmente sotto processo. Contro di loro due commercianti viterbesi dai quali il quartetto avrebbe preteso con la forza la restituzione di 4 mila e 500 euro e altri 500 euro, che sarebbero stati dovuti per affari legati alla concessionaria di proprietà del boss 38enne.

