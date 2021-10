Viterbo, selfie sui binari mentre arriva il treno. Gioco choc di un gruppo di ragazzini nella stazione di Vetralla

29 ottobre 2021 a

Minuti di ordinaria attesa per i pendolari, ieri , giovedì 28 ottobre, dopo pranzo, intorno alle quattordici, per l’arrivo del treno alla stazione di Vetralla, più precisamente quella che si trova al confine tra le frazioni della Botte e di Cura. Scene di tutti i giorni, interrotte all’improvviso da un quadretto che ha sconcertato la gran parte delle persone ferme lungo il marciapiedi in attesa del mezzo. Ben al di là della zona di sicurezza, praticamente sui binari, a un certo punto è comparso infatti un gruppetto di giovanissimi intenti a chiacchierare, a ridere e a scattarsi selfie sui binari.

L’episodio ovviamente non poteva passare inosservato, tanto più che, poco prima che loro iniziassero gli scatti con i cellulari, l’altoparlante aveva già annunciato l’arrivo di un treno, lasciando tuttavia i quattro amici indifferenti e incuranti del pericolo che correvano. L’incredibile scena ha sconvolto in particolare un pendolare, in attesa della coincidenza per Roma che non ha potuto fare a meno di immortalare il superficiale comportamento dei giovani coinvolti in questa sorta di gioco messo in atto quasi a sfidare la sorte. E’ d’altra parte di appena 4 giorni fa la drammatica notizia della sedicenne che ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, con la musica nelle cuffiette e pericolosamente vicina alla striscia gialla, è stata travolta e uccisa dal treno che passava.

Un comportamento, quello della sfida ai treni, sui tempi e sulla velocità, che purtroppo sembra essere diventato una moda tra tanti giovanissimi, adolescenti forse annoiati, forse con poco altro da fare.

Non sappiamo cosa sia passato ieri nella testa di questi ragazzini a Vetralla, fatto sta che alle quattordici era pieno giorno, la stazione era affollata e tutto è avvenuto sotto gli occhi di tutti, questo a significare anche la mancanza di qualsiasi tipo di timore per qualche eventuale rimprovero.

A nulla infatti, secondo varie testimonianze, sono valsi gli sguardi di disapprovazione delle persone presenti, volti a distogliere i ragazzi da quel comportamento. Loro, come se nulla fosse, o meglio come se quello che stavano facendo fosse la cosa più normale di questo mondo, sono rimasti lì. Come se nessuno ci fosse e, peggio ancora, come se la vita fosse un gioco.



