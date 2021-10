Autostrada, morto nell'incidente tra Orte e Magliano. Drammatico schianto: pulmino ribaltato. Code di 8 chilometri

28 ottobre 2021 a

E' di un morto e un ferito grave il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A1 fra i caselli Orte (Viterbo) e Magliano Sabina (Rieti), nel primo pomeriggio di giovedì 28 ottobre in direzione Roma. Un pulmino si è rilbatato: un uomo è deceduto ed un’altra persona gravemente ferita e trasferita in ospedale con l’elisoccorso, in codice rosso’ Sul posto si sono portati gli operatori del 118, gli agenti della polizia Stradale di Orvieto coordinati dal dirigente Stefano Spagnoli, i vigili del fuoco e gli operatori Anas. Significativi i disagi per la viabilità. L’incidente è avvenuto lungo un tratto che ricade nel territorio provinciale di Viterbo.

Autostrade per l’Italia informa che "sulla A1 Milano-Napoli, tra Attigliano e Magliano Sabina in direzione Roma, segnaliamo 8 chilometri di coda a seguito del ribaltamento di un pulmino avvenuto all’altezza del chilometro 498. Il traffico al momento defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Inoltre si registra 1 chilometro di coda tra Ponzano Romano ed Orte in direzione di Firenze. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la Sp 315 per Orte Scalo-Gallese-Borghetto, successivamente la Sp 150 in direzione di Magliano Sabina, dove si può rientrare in autostrada. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso".

- IN AGGIORNAMENTO -

