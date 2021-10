Viterbo, sagra della castagna. Ultimo week end di festa a Canepina. Il programma

Nicola Piermartini 29 ottobre 2021 a

a

a

Secondo e conclusivo fine settimana delle Giornate della castagna, edizione XXXIX, organizzata dalla Pro loco. Dopo i riscontri positivi della settimana scorsa riguardo all’affluenza di visitatori, gli organizzatori confidano di bissare il successo con proposte gastronomiche e di intrattenimento per tutti coloro che interverranno, sempre condizioni meteo permettendo, la sua clemenza è indispensabile.

L’accesso agli eventi è consentito ai possessori di green pass in seguito a prenotazione obbligatoria e fino all’esaurimento dei posti. Le attività sono condotte nel rispetto delle norme anti-Covid. Anche se non riportati nei programmi seguenti, è possibile pranzare e cenare in locali caratteristici con specialità locali.

Spumante dell'Alta Tuscia grazie all'uva greca puntinata

Il programma di domani: ore 11, in collaborazione con gli amici di “Asini in libertà”, “Una giornata da contadino a Canepina”; alle 15, giardino comunale, “Disegna le Giornate della castagna”, attività ricreativa per bambini, in collaborazione con le scuole locali dell’istituto comprensivo; in serata alle ore 21.30, piazzale 1° Maggio, esibizione degli Spadaccini rione Rocca di Soriano nel Cimino; a seguire, Focolieri di San Giorgio di Soriano nel Cimino.

Sagre della castagna a Vallerano e Soriano. La produzione cala del 30% a causa della siccità

Nella giornata di domenica invece, si comincia alle 9 del mattino, piazzale 1° Maggio, con l’apertura dei mercatini; alle 9.30, “Passeggiata della castagna”, percorso nei castagneti del paese; ore 10 visite guidate nel centro storico; alle 11, al teatro comunale, si terrà un convegno sulla castagna. Nel pomeriggio, alle ore 16 in piazza Garibaldi, “Gli amici della nuova combinazione” in “Acoustic live” e dopo cena, precisamente alle 21.30, in piazzale Cinque Giugno, il concerto di beneficenza con Vincenzo Bencini.

Cancellata la sagra della castagna. "Non ci possiamo permettere le misure anti Covid"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.