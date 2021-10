Viterbo, voragini sulle strade Filante e Signorelli. I residenti: “Due vie diventate trappole”

B. M. 29 ottobre 2021 a

Strada Filante e strada Signorelli sono due arterie quotidianamente percorse dai residenti per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, tornare a casa, e per molte altre attività quotidiane che si svolgono fuori zona. E regolarmente, ogni volta che i residenti si mettono alla guida dell’auto e percorrono le due strade, non possono non pensare di essere cittadini di serie B. Basta guardare le foto delle strade in questione, che i residenti hanno scattato e inviato a chi di dovere, per rendersi conto della situazione. Le richieste di intervento non sono evidentemente bastate a migliorare la situazione, visto che i residenti, presa carta e penna, hanno scritto una lettera al Comune.

“Strada Filante e strada Signorelli - spiegano - fanno parte della viabilità del Comune di Viterbo; cosa di cui molti dirigenti e impiegati del Comune non sono a conoscenza, seppure alcuni di loro hanno come incarico il controllo e la manutenzione delle strade. Ci sembra doveroso informare, soprattutto sollecitare, un sopralluogo per constatare lo stato di efficienza del manto stradale, cunette per la raccolta e lo scorrimento delle acque piovane, segnaletica, sfalcio dell’erba e delle siepi, da parte dei proprietari frontisti e, non ultima, la velocità di percorrenza. Per puro caso, siamo in possesso di un intervento apparso sul Corriere di Viterbo dell’11 ottobre 2021 del consigliere Gianmaria Santucci che recita testualmente: ‘Negare che ci siano difficoltà è impossibile. Ma è anche impossibile negare che in Comune ci sono dirigenti che non sono all’altezza e vanno sostituiti. Ci sono 5 milioni di euro per asfaltare le strade, ma se nessuno bandisce i lavori è colpa di chi è inadeguato a dirigere gli Uffici’”.

Nell’articolo citato dai residenti il consigliere Santucci rincarava la dose: “I dirigenti devono comportarsi come manager e lavorare dalla mattina alla sera, alcuni prendono 5 mila euro al mese”. Visto quanto asserito da Santucci e quanto sopra esposto, i residenti, con una nota di sarcasmo, ringraziano “i dirigenti chiamati in causa, anzi, gli consigliamo di partecipare alle prossime gare olimpiche, sicuramente si classificheranno nelle prime posizioni e porteranno a casa una medaglia”. Tornando ai problemi evidenziati, va sottolineato come il manto stradale sembri una pista da motocross, con buche che in alcuni casi diventano vere e proprie trappola, per non parlare delle cunette per la raccolta delle acque piovane stracolme di ogni ben di Dio, che servono solo a raccogliere fogliame e la risultanza dello sfalcio delle erbe, se e quando viene effettuato. Non ultimo, il problema della segnaletica, in alcuni casi molto vecchia e quasi illeggibile, praticamente obsoleta, altre volte usata in maniera provvisoria per ovviare a situazioni di pericolo ma che nel tempo diventa definitiva. Tutti problemi presenti da tempo che necessitano di soluzioni immediate.

