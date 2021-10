Viterbo Covid, il bollettino del 28 ottobre: 29 nuovi casi e 11 guariti. I ricoverati sono 12

28 ottobre 2021 a

a

a

Sono 29 i casi accertati di positività al Covid-19 che sono stati comunicati, entro le ore 11, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 10 a Viterbo, 3 a Monterosi, 2 a Bolsena, 2 a Civita Castellana, 2 a Nepi, 1 a Bagnoregio, 1 a Caprarola, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Orte, 1 a Ronciglione, 1 a Tarquinia, 1 a Tuscania, 1 a Valentano, 1 a Vasanello, 1 a Vetralla. Di questi casi 14 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 15 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Covid, monitorate scuole e discoteche. Nel week end assembramenti fuori dai locali. Silb: "Meglio riaprire tutto"

Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17414. Sono guariti 11 pazienti residenti nei seguenti comuni: 3 a Monterosi, 1 ad Acquapendente, 1 a Blera, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Gradoli, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Piansano, 1 a Vejano.

Doppi turni e caos trasporti, vertice in Prefettura

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 2 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 10 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 350 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16590 il numero delle persone negativizzate, 462 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 208352 tamponi, 398 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 22961.

Il virus torna a correre ma calano i tamponi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.