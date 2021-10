Viterbo, usura. Processo subito per la banda che strozzava gli imprenditori durante il lockdown

V. T. 28 ottobre 2021 a

a

a

Giudizio immediato per la presunta banda, composta da 5 persone, che fu arrestata con l’accusa di usura ad aprile scorso. Il 15 dicembre compariranno davanti al collegio, presieduto dal giudice Eugenio Turco, due fratelli di 51 e 43 anni, una 42enne, compagna di uno di loro, un 28enne albanese residente a Terni e un 48enne di Castel Giorgio. Due le presunte vittime, una coppia di imprenditori, assistiti dagli avvocati Giovanni Labate ed Enrico Valentini. L’impulso alle indagini è stato fornito dall’imprenditrice viterbese, la quale, a ottobre 2020, ha denunciato di essere vittima, insieme al compagno, di diversi episodi di usura ed estorsione e di aver subito gravi intimidazioni da parte dei membri di una banda di strozzini, composta da italiani e albanesi residenti tra Viterbo e Terni.

Usura e minacce ai piccoli imprenditori. Indagini in tutta la Tuscia

Il gruppo di solidali è stato smantellato in questi mesi a seguito delle complesse attività investigative, condotte dai carabinieri del comando provinciale di Viterbo e coordinate dalla Procura. Il provvedimento è scoccato a seguito dell’approvazione, da parte del gip Savina Poli, della richiesta di giudizio immediato formulata dal pm Michele Adragna, titolare del fascicolo.

"Qualcuno deve pagà". Le minacce degli spacciatori romani a mogli, genitori e figli piccoli

La vicenda risale al periodo successivo al primo lockdown, quando i due piccoli imprenditori si ritrovarono in difficoltà economiche e personali e chiesero due prestiti, accordati con interessi alle stelle. Il primo prestito fu di 45 mila euro e di 89 mila e 500 euro il seguente. In cambio, la coppia avrebbe dovuto restituire agli strozzini un totale che si aggira intorno ai 300 mila euro, dunque quasi più del doppio. Tuttavia, i due imprenditori non riuscirono a stare al passo con i pagamenti e da quel momento cominciò l’incubo, tant’è che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, entrambi furono ricattati, l’uomo fu picchiato e la donna intimorita anche con minacce di abusi sessuali.

Usura, assolto ex magistrato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.