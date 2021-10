Viterbo, stalking. Scenate alla ex, professionista a giudizio

Valeria Terranova 28 ottobre 2021 a

Non si arrese alla fine della relazione e perseguitò l’ex compagna. La storia d’amore tra un professionista e una artista, sbocciata nel 2012, andò avanti per circa un anno e mezzo, tra alti e bassi, fin quando la 30enne non decise di troncare nel dicembre 2014. Da quel giorno l’uomo avrebbe tormentato non solo l’ex fidanzata, ma anche la sua migliore amica e il compagno di lei, colpevoli, a suo dire, di non impegnarsi abbastanza per far sì che i due tornassero insieme. Stando alle testimonianze rese in aula dalla coppia di amici, entrambi medici, l’uomo li tempestava di telefonate. In due occasioni, in particolare, intercettando l’ex e i due amici in un locale del centro storico, l’imputato afferrò per i capelli l’amica, rimproverandole il fatto di non intercedere in suo favore con la ex compagna.

Non rassegnandosi alla rottura, l’uomo pur di scoprire se l’ex avesse un altro, sarebbe riuscito a mettersi in contatto con la vittima tramite Facebook, nonostante la donna lo avesse bloccato, e avrebbe continuato a tartassare telefonicamente gli amici della donna, chiedendo loro se nella vita dell’ex ci fosse un’altra persona. Il procedimento a carico del presunto stalker, che nel 2016 fu denunciato dalla vittima, è ormai arrivato al giro di boa. La 30enne, costituitasi parte civile con l’avvocato Cipriana Contu, insieme all’associazione Erinna, centro antiviolenza a cui si rivolse in seguito ai comportamenti persecutori dell’uomo, che è assistito dall’avvocato Marco Sabatini, è stata nuovamente sentita lunedì per chiarire i passaggi temporali della vicenda.

“A marzo 2015 avanzai una istanza di ammonimento nei confronti del mio ex fidanzato in questura e in quel periodo lui sparì - ha spiegato la donna -. Dopo che questa richiesta fu rigettata, tornò alla carica. A quel punto contattai l’associazione Erinna e a ottobre 2016, proprio nel momento in cui stavo andando a sporgere denuncia, me lo ritrovai sotto casa. Era alla guida della sua macchina e mi passò accanto mentre stavo camminando. Lo vedevo in continuazione. Non erano avvistamenti occasionali o casuali. Mi pedinava ovunque andassi”. Infatti, secondo la tesi accusatoria, l’imputato si sarebbe presentato più volte nei luoghi frequentati dalla vittima e dai suoi amici, molestandoli telefonicamente e persino fisicamente, come spiegato dall’amica più cara della vittima.

Il dibattimento, giunto al rush finale, riprenderà il 24 marzo del 2022 per la discussione, al termine della quale è prevista la sentenza.

