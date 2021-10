Viterbo, le più belle frasi di Osho. Federico Palmaroli ospite di Medioera. Tutto il programma

Mattia Ugolini 28 ottobre 2021 a

Medioera, il festival della cultura digitale viterbese, torna a svolgersi in presenza in occasione della 12esima edizione. Da oggi, 28 ottobre, a domenica, presso lo spazio Attivo Lazio Innova, a Valle Faul, si susseguiranno approfondimenti, conferenze e interviste con ospiti provenienti dal mondo dell’imprenditoria, del giornalistico e accademico. Massimiliano Capo, direttore del festival, Giulio Curti di Lazio Innova e Francesco Fiorentini, di Gioventù Protagonista, insieme agli assessori De Carolis e Allegrini, hanno illustrato il programma. “Un’opportunità - ha dichiarato De Carolis - per i giovani e per chi amministra. Medioera è una delle eccellenze viterbesi poiché, come ci ha insegnato la pandemia, l’innovazione e il digitale sono due ambiti trasversali”.

“Questa manifestazione - ha affermato invece Allegrini – pone Viterbo al centro dell’attenzione mediatica come una città che crea innovazione. I collegamenti con i relatori ci faranno conoscere ancor meglio in Europa e nel mondo, e questo deve darci un’ulteriore spinta perché senza aggiornarci non possiamo andare avanti. Il cablaggio dell’intera città, che sta avendo luogo in questi giorni, è fondamentale in quest’ottica”.

Ma l’innovazione, soprattutto quella digitale, non corre il rischio di scontrarsi con la storia di una città vecchia come Viterbo? Non secondo Massimiliano Capo: “Vogliamo aprire una finestra perché a noi questo tipo di contrasto piace. Abbiamo anche pensato a come modificare il format per rendere più attraente il festival”. Tra l’altro, Medioera si appresta anche a debuttare come casa editrice. Lo staff sta già lavorando su due testi.

Tornando al festival, Capo ha presentato brevemente i temi degli incontri e i relativi ospiti. Si parte oggi (ore 17) con un meeting sull’innovazione presentato dalla giornalista Rai Diletta Parlangeli in cui interverranno l’assessore comunale Alessia Mancini, l’assessore regionale allo sviluppo economico Paolo Orneli e gli imprenditori Giuseppe Scellato e Laura Lecci. Venerdì (ore 17) sarà la volta di Piero Stanig, professore di Scienze Politiche alla Bocconi, e di Gianmarco Daniele, ricercatore Rtbd della Statale di Milano. I due analizzeranno gli effetti del lockdown, evidenziandone i pro e i contro. Subito dopo interverrà, per parlare di terre rare, la docente Sophia Kalantzakos, in cattedra alla New York University di Abu Dhabi. Chiuderanno la giornata, parlando di “voci della democrazia”, altri due docenti: Sara Bentivegna de La Sapienza e Giovanni Boccia Artieri della Carlo Bo di Urbino. Sabato (ore 17) interverrà, per parlare di comunicazione politica, il professore dell’Unitus Luigi di Gregorio, spin doctor di Enrico Michetti ed esperto di campagne elettorali. A seguire appuntamento con Federico Palmaroli, celebre autore di Le più belle frasi di Osho e collaboratore de Il Tempo, e con Anna Zinola, dell’Università Cattolica, che parlerà di “nuove tendenze e nuovi consumi nel post-pandemia”. Infine, domenica (ore 10,30), appuntamento a Villa Lante per l’Instameet, cornice dell’iniziativa che quest’anno sarà dedicata a Franco Bolelli, scomparso recentemente.

