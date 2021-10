Viterbo, topi a scuola. Il sindaco chiude l'asilo di Santa Barbara per 4 giorni

26 ottobre 2021 a

La scuola dell'infanzia Santa Barbara da domani mercoledì 27 ottobre fino a sabato compreso. Lo ha disposto il sindaco Giovanni Maria Arena con un’ordinanza, per consentire un intervento urgente di derattizzazione e disinfezione all’interno del plesso scolastico in via Mantegna. Il provvedimento fa seguito alla nota inviata al Comune dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Ellera, con la quale si chiedeva tale intervento. “Per consentire alla ditta incaricata di effettuare gli interventi necessari relativamente alla presenza di ratti – spiega il sindaco Arena – e garantire pertanto la salubrità degli ambienti scolastici, frequentati sia dai bambini, sia dal personale che a vario titolo vi opera, è necessaria la temporanea chiusura della scuola dell'infanzia Santa Barbara per il periodo indicato”.



