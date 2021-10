Viterbo, funerali di Massimo Meli. Martedì 27 ottobre l'ultimo saluto al proprietario del ristorante Lo Scorfano

26 ottobre 2021 a

Domani, mercoledì 27 ottobre, l’ultimo saluto a Massimo Meli, il proprietario del ristorante Lo Scorfano che è morto venerdì pomeriggio a causa di un malore improvviso che lo ha colto durante un momento di pausa fuori dal suo locale. Il ristoratore aveva solo 46 anni e la sua morte ha gettato nello sconforto la famiglia, gli amici e le tante le persone che lo conoscevano per la sua attività a Viterbo e non solo.

Addio a Massimo Merli. Stroncato da un malore il proprietario Lo Scorfano



I funerali verranno celebrati alle 10,30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Questa mattina è stata effettuata l’autopsia che dovrà fare luce sulle cause del malore che ha portato via il ristoratore. Nel pomeriggio è stata allestita la camera ardente all’ospedale Belcolle.

Come detto Massimo Meli ha perso la vita venerdì pomeriggio durante una pausa dal lavoro. All’esterno del suo ristorante.Subito dopo la morte su Facebook sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio. “Oggi Purcino ci ha fatto l’ultimo scherzo – si legge in uno dei numerosi post -. Ci ha salutato a modo suo mentre lavorava e con le sue amate Timberland che lo hanno portato ovunque, anche negli ultimi passi. Lo Scorfano piange in lutto e rimarrà chiuso per ora. Vi aggiorneremo per gli ultimi saluti”.

