Viterbo, si organizza la minoranza ad Acquapendente. Brenci (Lega): “La nostra sarà un'opposizione costruttiva”

Acquapedente, la Lega farà un’opposizione costruttiva. È la promessa, fatta in aula consiliare, dal coordinatore dei salviniani di Acquapendente, Alessandro Brenci. Il quale lo ha spiegato nel suo intervento del primo Consiglio comunale con la neoeletta sindaca Alessandra Terrosi del Pd. Terrosi che è stata eletta il 4 ottobre scorso a capo dell’Amministrazione aquesiana con 1.793 voti: la sua lista si chiamava “Immagina Aquesio” e ha raggiunto il 58,25 per cento di suffragi, che permettono al centrosinistra di proseguire sul solco tracciato dall’ex sindaco Angelo Ghinassi.

“Complimenti al sindaco per la vittoria – ha esordito il leghista Brenci -. Mi ritrovo nei banchi dell’opposizione come nella consiliatura 2011/2016. Anche lei era nel Consiglio comunale come assessore alla Cultura e poi fortunatamente fu catapultata al Parlamento lasciando il posto di assessore”. Brenci aggiunge: “Mi auguro che in questi cinque anni, lei possa veramente fare qualcosa per Acquapendente perché ce n’è veramente bisogno. Avrà tutto l’appoggio della Lega, limitatamente alle richieste dei cittadini. Sarò disponibile a una opposizione costruttiva ma pur sempre con la distinzione dei ruoli, fermo restando che certamente analizzerò e controllerò come è giusto che sia, qualsiasi documento che elaborerà la sua maggioranza”.

Brenci parla di trasparenza e rispetto per minoranze e cittadini: “Lei, sindaco, conosce la mia tenacia e la mia precisione, pertanto la invito ad amministrare con trasparenza, per evitare qualsiasi controversia che ne possa mettere a discapito l’intera popolazione”.

E incalza: “Il rispetto degli atti, le comunicazioni dei Consigli con gli atti relativi, mi auguro che vengano fatti nei modi e termini di legge. Il capitale più importante al mondo si basa sulle idee. Ciò per dirvi che intendiamo inondarvi di idee, non per presunzione, bensì per disperazione, perché sarà l’ingegno e non le iniziative parassitarie oppure lo zio d’America Nicola Zingaretti (del Pd, lo stesso partito della Terrosi, ndr) o chi per lui, a risollevarci”.

Ma oltre all’opposizione, il leghista si augura che anche “la maggioranza sia costruttiva: gradiremmo che le nostre idee trovino ascolto, e se le riterrete utili sarebbe gradito che trovassero accoglimento. Nessuna carriera potrebbe basarsi sulle disgrazie di Acquapendente, bensì sulle fortune. Se il progresso e l’innovazione saranno il comune traguardo - conclude l’esponente della Lega aquesiana Alessandro Brenci -, potremo intraprendere un cammino virtuoso, tutto a vantaggio della popolazione di Acquapendente”.

