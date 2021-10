Viterbo, Alice Bastianelli premiata da Mattarella. La studentessa di Tarquinia è Alfiere del lavoro | Video

Alice Bastianelli, risultata vincitrice, lo scorso anno, del Premio “Alfieri del Lavoro” 2020, è stata premiata oggi al Quirinale, in occasione del conferimento delle onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno 2020. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nella lettera inviata al DS, Laura Piroli, si congratula con la dirigente e con il corpo docente per i successi ottenuti dalla studentessa che testimoniano l’alto livello degli studi raggiunto dall'Istituto. Noi ci congratuliamo con Alice che ci raccontò di aver ricevuto questa notizia appena arrivata in Inghilterra, dove attualmente studia nella prestigiosa Università di Cambridge, dopo una selezione tra studenti proveniente da tutto il mondo, accumunati dalla passione per ciò che studiano: “Essere stata inclusa tra i 25 ragazzi in Italia nominati Alfieri del Lavoro è per me allo stesso tempo un grande onore e una grande responsabilità, rappresentando i ragazzi italiani che si sono dedicati, e continueranno a dedicarsi, con continuità ed impegno allo studio. Per tutto questo ringrazio gli insegnanti che ho incontrato fino ad ora, che porterò sempre con me, e che hanno sempre stimolato e alimentato la mia curiosità”.