Viterbo, daino impaurito gira per le vie di Tarquinia | Video

Tarquinia, incontrare un giovanissimo daino nella cittadina si può, è accaduto domenica nottem 24 ottobre, a un concittadino che attraversando via Bruschi Falgari se lo è trovato davanti ed ha fatto delle riprese che hanno spopolato sui social. Si tratta di Giulio Zannella Parrucci, che sulle pagine del social ha commentato ironicamente la scena: “Al centro di Roma ci sono i cinghiali, da noi a Tarquinia i Bambi. Ebbene sì siamo più romantici”. Il piccolo daino sembra che circoli per la cittadina da due giorni, è stato infatti segnalato più volte e adesso si sta cercando di prenderlo per evitare il peggio e riportarlo nel suo habitat.

Da indiscrezioni sembra che sia un piccolo daino rimasto orfano, probabilmente è arrivato nel mezzo della cittadina dalla zona dell’Ancarano. Il dolcissimo animale appare spaesato e confuso, non è certo piombato a Tarquinia in cerca di cibo come fanno ultimamente in più cittadine, compresa Viterbo o in metropolià come Roma, per nutrirsi della spazzatura, non è certo questo il cibo consono ai daini che mangiano invece erba foglie, germogli, frutta e funghi.



Comunque stiano le cose, la vicenda ha generato interesse e commozione per il piccolo daino spaurito, sono quindi molti quelli che chiedono di fare qualcosa, affinché venga salvato e riportato nel suo habitat. Non è escluso che la madre possa essere stata uccisa, del resto la caccia è aperta.



