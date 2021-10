Viterbo, Halloween. San Pellegrino si trasforma in un borgo stregato

26 ottobre 2021 a

a

a

San Pellegrino, e non solo, pronto a trasformarsi in un borgo stregato: è la magia della “Notte di mezzo – Halloween, il passaggio”, un contenitore di eventi partito nel 2018 e arrivato quest’anno alla quarta edizione con un cartellone che si protrae fino alla fine di novembre, organizzato dall’associazione culturale Argot con il sostegno e il patrocinio del Comune e della Fondazione Carivit (presente con le visite al museo della ceramica), nonché la collaborazione della Società Tolkieniana Italiana e dell’Ateneo tradizionale mediterraneo. Conferenze, presentazioni di libri, tavole rotonde con scrittori, studiosi, giornalisti, esoteristi provenienti da tutta Italia, ma anche visite guidate nella Viterbo Sotterranea, iniziative legate alla ceramica con laboratori, mostre e concorsi, percorsi dedicati all’arte, e tanti altri eventi, il tutto unito dal fil rouge del “Dolcetto o scherzetto”, appuntamento immancabile del 31 ottobre.

Halloween, raccolte oltre 3.800 firme per fermare le stragi dei gatti neri



La Notte di mezzo nasce proprio sulla scia di Halloween, ricondotta dall’associazione Argot dentro i binari della sua vera origine: una tradizione nata, radicata e diffusa in tutta Europa e anche in Italia, finita in America con gli irlandesi e da qui rilanciata sul grande mercato mondiale con il marchio Made in Usa, depotenziata della sua origine culturale e restituita così, come una mera carnevalata, agli europei che, forse, nel frattempo l’avevano anche dimenticata.

Quella di Halloween diventa così una tipica narrazione di ritorno, che l’associazione Argot ha voluto recuperare nella sua originaria veste e nella sua autenticità europea dando il via innanzitutto a un percorso di approfondimento culturale, deciso a squarciare il velo delle apparenze per arrivare alla verità, spesso ignorata o mistificata, calato nella cornice goliardica e carnevalesca della notte delle streghe, ricreata con una serie di iniziative dedicate allo svago e al divertimento di grandi e piccoli.

Viterbo, la raccomandazione di Arena: "Niente gruppi in giro per festeggiare Halloween"

Tanti gli eventi in cartellone nell’edizione di quest’anno, che può essere intesa come quella della ripartenza dopo il Covid, anche se la Notte di mezzo non si è mai fermata e anche nel 2020 ha lanciato i suoi incontri culturali sul proprio canale youtube e sulla sua pagina Facebook. Punto focale della manifestazione sarà San Pellegrino, non solo con le botteghe e i laboratori della ceramica che terranno delle iniziative ad hoc: il quartiere medioevale si tramuterà nel borgo stregato della narrazione ideata da Cinzia Chiulli e Flavia Bronchini, dal titolo “Imperatrici, regine, fate e streghe, donne fantastiche della Tuscia”, dove i personaggi non sono altri che gli abitanti del quartiere, trasformati, solo per una notte, in figure magiche. Una narrazione di San Pellegrino originale e coinvolgente che potrà essere ascoltata il 31 ottobre dalle 16 alle 20 in via San Pellegrino, che per la sua architettura, con quattro ponti che la attraversano, è stata immediatamente “eletta” e “rinominata” il “ponte” tra i mondi, quello che si apre nella fatidica notte del 31 ottobre.

La Notte di Mezzo è nata da un’idea di Tiziana Mancinelli, giornalista e scrittrice, fondatrice di Argot: “La missione di Argot - dice - è quella di stimolare l’accrescimento culturale, incoraggiando la conoscenza in un’epoca che, al contrario, ci porta verso una bulimia informativa, tanto veloce, quanto superficiale. Incoraggiare il sapere, andare oltre ‘il titolo’ degli argomenti, andare alla ricerca di quelle verità soffocate o distorte dalle mistificazioni, dai luoghi comuni, dall’ignoranza o dal disinteresse, ma anche ‘rispolverare’ e recuperare un patrimonio culturale dimenticato che ancora ci suggestiona e ci parla attraverso i simboli che sopravvivono intorno a noi anche nella nostra società moderna. Halloween è un tipico esempio di tutto ciò, una festa ferocemente criticata e bistratta, poiché caduta vittima di una grande mistificazione, un plateale malinteso, che l’ ha portata ad essere etichettata erroneamente come ‘americana’ e quindi estranea alla nostra cultura. Nulla di più falso. Essa trae spunto da una tradizione che ci è sempre appartenuta, ma che abbiamo smarrito nel tempo. Non tutti sanno, infatti, che la notte dei morti è stata da sempre celebrata con riti antichissimi e antecedenti alla moda d’oltreoceano non solo in tutto il vecchio Continente, ma anche in moltissime regioni d’Italia, dove già si cantavano filastrocche in processione con zucche illuminate e si preparavano doni per amicarsi i morti che ‘ritornavano’. Halloween, con le sue zucche illuminate, che sfilano in processione nella notte, è forse ciò che meglio esprime la missione dell’associazione: andare alla ricerca della verità delle cose nelle tenebre dell’ignoranza e della superficialità, senza perdere un’occasione di divertimento per grande e piccini che rappresenta Halloween e la possibilità di raccontare in modo divertente, ma efficace, la nostra città”.



Halloween, torna La notte di mezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.