Viterbo, morto don Lucio Luzzi. La parrocchia di Santa Maria della Neve di Canino in lacrime

Veronica Ruggiero 25 ottobre 2021

a

a

Canino, la comunità piange la morte di don Lucio Luzzi ex parroco di Santa Maria della neve. Classe 1930 il sacerdote, venuto a mancare domenica mattina, ha condiviso un lungo percorso con gli abitanti del piccolo borgo dove era arrivato nel 1960. Un uomo ricordato da tutti per la sua sensibilità e apertura culturale che aveva messo a disposizione soprattutto dei ragazzi. Nel 1961, solo a un anno dal suo arrivo, organizzò la “Pasqua dello sportivo”, una manifestazione dedicata ai ragazzi che ha segnato una data del calendario per oltre vent’anni. A lui è attribuita anche l’organizzazione del “Palio delle contrade”, un torneo di giochi sportivi e corse di cavalli in cui si sfidavano i diversi quartieri del paese.

La volontà e la costanza che lo hanno sempre contraddistinto, insieme all’amore per il luogo in cui viveva, lo hanno portato a riuscire nell’impresa di far edificare, con l’aiuto degli abitanti di zona, la chiesa di Santa Maria della neve ricordata come uno dei cardini della sua opera parrocchiale. Anche l’oratorio e il campetto da calcio proprio antistanti la chiesa sono stati opera della sua caparbietà. Don Lucio aveva poi fondato anche un canale radio parrocchiale, attraverso il quale trasmettere addirittura feste e cerimonie per coinvolgere tutta la popolazione.

Nonostante l’età avanzata era un attento fruitore dei social e la sua pagina facebook “Le vie dello spirito” era molto seguita. Intere famiglie hanno ricevuto i sacramenti di generazione in generazione da lui. Domani (Martedi) alle 15.30 la comunità potrà dare l’ultimo saluto al sacerdote nella chiesa di Santa Maria della neve, dove lui ha esercitato la sua missione fino al momento della pensione, arrivata in tarda età. Tantissimi i messaggi di cordoglio esternati da amici e fedeli che lo avevano conosciuto nel suo cammino pastorale. “Riposa in pace don Lucio – scrive una conoscente - hai sposato i miei genitori, battezzato me e i miei figli, impartito la prima comunione e ci hai uniti in matrimonio. Sei una parte della nostra vita e ti porteremo sempre nei nostri cuori”.

