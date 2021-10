Viterbo, elezioni provinciali. I numeri favoriscono il centrodestra

25 ottobre 2021 a

Sono iniziate le grandi manovre per le elezioni provinciali (si vota il 18 dicembre) e indiscrezioni parlano di spaccatura all’interno di Forza Italia. Da una parte il coordinatore provinciale, Andrea Di Sorte, sostenitore del centrodestra unito, dall’altra l’attuale vice presidente di Palazzo Gentili, Alessandro Romoli, che vorrebbe invece proseguire l’intesa col Pd. Ciò, a suo modo di vedere, gli potrebbe garantire l’elezione a presidente nell’ottica di una sorta di staffetta con i dem, che otterrebbero la vicepresidenza. Romoli, oltretutto, così facendo manterrebbe in vita quella stagione delle larghe intese che gli ha consentito, grazie all’alleanza con il Pd di Enrico Panunzi, di essere eletto primo cittadino di Bassano in Teverina per la terza volta consecutiva.

Ma, si chiedono soprattutto nel centrodestra, quanto conta Romoli dentro Forza Italia? Quanti lo seguirebbero? Avrebbe davvero la forza di rompere con la linea ufficiale azzurra, mettendosi fuori dal partito, dal momento che sulla necessità di mantenere il centrodestra compatto esiste una precisa direttiva proveniente da Roma?

Un passo indietro. Dopo i rinnovati intenti di unità ribaditi a livello nazionale da Salvini, Meloni e Berlusconi, con quest’ultimo che vuole blindarsi per un’ipotetica corsa al Quirinale, nel Lazio gli stati maggiori di FI, FdI e Lega sembrano decisi a non lasciare alcun margine di manovra ai livelli locali neanche sulle Province. Il cui destino andrebbe determinato sulla base degli equilibri di coalizione, tanto più dove, come a Viterbo, sulla carta si dispone della maggioranza per governare senza il centrosinistra. In altri termini, non potranno essere Romoli o la segreteria provinciale a dire che la Provincia di Viterbo spetta a Forza Italia. Dipende tutto dalla coalizione, e anzi nel caso della Tuscia potrebbe benissimo accadere che Palazzo Gentili per esigenze superiori venga attribuito alla Lega.

Già nell’Udc, poi con un piede nel centrosinistra ai tempi dei Moderati e riformisti, quindi alla corte della Lega (senza però ottenere i risultati sperati) quando nel 2018 il Carroccio doveva individuare un candidato alle regionali, e infine rientrato nei ranghi di Forza Italia, Romoli ha dunque davanti a sé una strada molto stretta. Per questo motivo, qualora potesse davvero contare su consiglieri comunali o sindaci disposti a seguirlo per confermare in Provincia l’attuale assetto, l’epilogo potrebbe essere l’uscita da Forza Italia. Da considerare che al momento, secondo stime considerate altamente attendibili, il centrodestra avrebbe il 55% dei voti e potrebbe governare la Provincia in autonomia senza alcun tipo di supporto del centrosinistra, al quale viene infatti attribuito solo il 45%. Certo, è anche vero che il Pd può sempre contare sulla Regione, la quale possiede una forza di persuasione non comune presso gli amministratori locali, ma pensare di spostare l’ago della bilancia al punto di ribaltare i pronostici appare in teoria altamente difficile.



