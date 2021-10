Viterbo, Emporio solidale. Interviene il Comune per le bollette non pagate

Daniela Venanzi 24 ottobre 2021 a

Senza corrente elettrica e senza gas a causa di una dimenticanza del Comune, che, in poche parole, non ha pagato le bollette. L’emporio solidale, punto di riferimento per situazioni acclarate di disagio economico e di difficoltà di varia natura, per questo motivo ha dovuto chiudere per alcuni giorni. D’altra parte, che i gestori dell’energia e del gas non facciano beneficenza è cosa nota, anche se la morosità riguarda enti senza scopo di lucro che si occupano delle persone più fragili. Un fatto che ha fatto gridare allo scandalo, posto che a fianco dell’emporio si trova anche lo studio medico sociale, entrambi fonte di sostegno per chi da una parte non può pagarsi una visita medica privata e dall’altra non ha neanche cibo sufficiente per la famiglia. I locali si trovano nella zona di Santa Barbara e sono gestiti dall’associazione Viterbo con amore, il cui presidente è Domenico Arruzzolo. Con un post su Facebook, è stata la stessa associazione a dare la notizia della chiusura, dicendo semplicemente che si trovavano costretti a chiudere per mancanza di energia elettrica.

Sono state settecento le famiglie assistite e durante il lockdown anche con consegne a domicilio, distribuzione di giocattoli e libri per i bambini con donazioni provenienti da tante aziende locali, da persone private, e anche con il supporto del Comune di Viterbo e della Regione Lazio. Una rete di solidarietà e di competenze a favore di chi vive temporaneamente momenti di difficoltà, un servizio di fondamentale importanza, per chi ai margini della città fatica a vivere e che dal 2018 fornisce aiuti per i bisogni primari. Basti pensare che sono stati distribuiti prodotti inerenti la casa e gli alimenti per ben 25 tonnellate. Ed è solo grazie all’intervento dei volontari e degli operatori che tutte le derrate presenti nei frigoriferi sono state messe al sicuro e salvate.

E’ per questo che la notizia di questo improvviso e inatteso stop ha fatto presto il giro della città con l’opposizione subito scesa sul piede di guerra. Giacomo Barelli di Forza Civica e Lina Delle Monache del Pd sono stati i primi ad aver firmato un comunicato di protesta sull’accaduto, manifestando tutto il proprio disappunto nei confronti di Palazzo dei Priori. Come detto, la situazione è la conseguenza di una dimenticanza. Ma da parte della giunta, come assicura il sindaco, si è provveduto a una immediata corsa ai ripari: “E’ stato un intreccio di carte e di uffici di competenza - spiega il primo cittadino Giovanni Arena - quei locali fanno capo in parte all’Ater e in parte a un privato. Fatto sta che, in sostanza, le bollette non sono state pagate. In questo momento abbiamo chiarito l’intera situazione e provveduto con l’Enel”. “L’Emporio solidale - conclude - potrà riaprire con regolarità e riportare i suoi fondamentali servizi a tutti”.

Dunque, salvo sorprese, a partire da questa settimana la struttura tornerà pienamente operativa.

