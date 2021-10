Viterbo Covid, il bollettino del 24 ottobre: 23 nuovi casi e 6 guariti

24 ottobre 2021 a

Sono 23 i casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 10 di domenica 24 ottobre, dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 6 a Viterbo, 3 a Monterosi, 3 a Ronciglione, 2 a Vetralla, 1 a Bassano Romano, 1 a Bolsena, 1 a Celleno, 1 a Monte Romano, 1 Nepi, 1 Orte, 1 San Lorenzo Nuovo, 1 a Sutri, 1 a Valentano. Dei casi odierni: 11 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 12 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il Team prosegue, anche in queste ore, a mettere in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione delle Amministrazioni comunali.

In totale, alle ore 10 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 17316. Sono guariti 6 pazienti residenti nei seguenti comuni: 2 a Vetralla, 1 a Bagnoregio, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Montefiascone, 1 a Viterbo.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 3 sono attualmente ricoverate presso una struttura Covid extra Asl, 8 sono ricoverate presso l’ospedale di Belcolle, 290 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 16555 il numero delle persone negativizzate, 460 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 206992 tamponi, 388 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 22924.

