Viterbo, incidente. Scontro tra un'auto e un mezzo agricolo sulla Superstrada: 4 feriti, uno è grave. Chiusa la carreggiata vicino Vitorchiano

Viterbo, incidente la mattina di domenica 24 ottobre lungo la Superstrada poco dopo lo svincolo per Vitorchiano in direzione del capoluogo. Per cause che sono ancora da accertare un'auto che trasportava quattro dei cani e un mezzo agricolo si sono scontrati. Nell'impatto avvenuto appena prima delle stazioni di servizio sono rimaste ferite quattro persone, tutte di Soriano nel Cimino. Viaggiano due in ogni mezzo.

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto estrarre dalle lamiere il passeggero dell'autovettura che era rimasto incastrato nell'abitacolo. E' stato affidato alle cure dei sanitari del 118 come gli altri tre feriti. Tutti al momento delle operazioni di soccorso erano coscienti. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Belcolle. I cani sono stati fatti uscire dalle gabbie e sembrano tutti in buone condizioni.

Ci sono pesanti ripercussioni al traffico. Infatti la carreggiata in direzione Viterbo è chiuso e prima di riaprire bisognerà attendere la rimozione dei mezzi. L'operazione non avverrà in tempi brevissimi. Intanto si è formata una unga fila di auto.

