Viterbo, morto Massimo Meli. Stroncato da un malore il proprietario Lo Scorfano

23 ottobre 2021 a

a

a

Lutto in città e in modo particolare nel mondo della ristorazione. Massimo Meli, 50 anni, proprietario dello Scorfano, ristorante molto conosciuto e apprezzato dagli amanti della cucina tradizionale, è morto ieri pomeriggio, veerdì 22 ottobre, stroncato da un malore improvviso mentre si trova in pausa fuori dal locale.

Vedovo di 70 anni si lancia dalla finestra e muore. Tragedia in via Monte Cegio

Da quanto si è potuto apprendere, Meli era uscito dal locale per un momento di pausa, intorno alle 13. Si è seduto sui gradini del ristorante e quando si è alzato per tornare al lavoro è stato visto accasciarsi al suolo privo di sensi. I soccorsi sono stati immediati ma, a quanto pare, quando Meli è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle era già morto.

Anziano morto nello schianto sulla Commenda. Nuovo processo dopo 11 anni

Poco dopo, la conferma di quanto accaduto la si è appresa da amici di famiglia. Nel frattempo, sulla porta del locale è comparso un biglietto in cui si annuncia la chiusura per motivi familiari. La notizia ha fatto in breve il giro del quartiere suscitando dolore e sconcerto.

Morto per overdose, spacciatore in manette

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.