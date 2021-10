Viterbo, Gomorra. La colonna sonora della serie firmata dal musicista di Tarquinia Giuseppe Calandrini

F. E. 21 ottobre 2021 a

“Una storia chiamata Gomorra”: il musicista tarquiniese Giuseppe Calandrini ha composto la colonna sonora del docufilm che lancia l’ultima stagione della serie su Sky.

“Inutile dire quanto sia orgoglioso – scrive sui social Calandrini – di aver fatto un lavoro così grande per Sky Italia, Sky Atlantic e Sky Original, di aver creato, composto, registrato, prodotto, mixato e curato ogni dettaglio della musica che nel docufilm di lancio accompagna le immagini di quattro stagioni Gomorra, i suoi interpreti, Saviano che racconta di come sia cambiata la sua vita e della genesi del film e della serie tv, i retroscena, gli aneddoti e i dietro le quinte della serie italiana più conosciuta al mondo”.

Il docufilm andrà in onda a partire dal 24 ottobre alle 21.15, ogni domenica fino al 14 novembre, per poi lanciare l’inizio della serie, alla sua quinta e ultima stagione. “Non credo avrò mai abbastanza parole per ringraziare chi mi ha scelto per fare questo lavoro, chi mi ha dato fiducia – le parole di Giuseppe –. Il regista Marco Pianigiani, Max, il montatore più bravo che abbiamo in Italia, Florio l’altro grande montatore, Fred l’autore di Sky, tutta Sky Italia, il mio editore Flippermusic e il suo direttore artistico Eugenio Vicedomini, tra i primi a credere nelle potenzialità di questo non più giovane compositore sconosciuto che sono, e last but not least il grande Carlo Schiaroli che con infinita pazienza e sapiente maestria mi ha dato una mano nella creazione di alcuni dei brani della soundtrack”.

Una grande soddisfazione dunque per Giuseppe Calandrini sommerso dai complimenti e dall’affetto dei suoi concittadini.

