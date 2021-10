Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti, individuati i clienti

Paolo Di Basilio 21 ottobre 2021 a

Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un centro estetico. In realtà era una casa di appuntamenti situata in un anonimo appartamento in una palazzina storica vicino alle mura dalle parti di valle Faul. A scoprire tutto sono stati i carabinieri nella Compagnia di Viterbo insieme ai militari del Nas. Alla fine due coniugi cinesi, che gestivano il finto centro estetico, sono stati denunciati per sfruttamento della prostituzione. Formalmente sono residenti nel Sud Italia.

Come detto, stando alla pubblicità cartacea e all’insegna nella porta dell’appartamento, quello era un centro estetico. Tuttavia i carabinieri hanno iniziato ad avere qualche sospetto quando hanno monitorato gli annunci presenti nei vari siti web che propongono incontri piccanti a pagamento. In quel caso il riferimento a luci rosse era piuttosto esplicito. Insomma, come è stato accertato anche in altre operazioni del genere, il cliente oltre al classico massaggio aveva la possibilità di andare oltre con la ragazza. Ovviamente a livello sessuale e ovviamente pagando un extra. I proventi dell’attività di prostituzione, che si nascondeva dietro la facciata del centro estetico, secondo l’ipotesi dei carabinieri finivano in tasca ai coniugi cinesi. Nell’appartamento è stata infatti identificata una giovane ragazza che sulla carta era una massaggiatrice ma che in realtà forniva anche prestazioni sessuali. Vari indizi di questa attività “nascosta” sono stati raccolti nell’appartamento. Durante i servizi di osservazione sono stati notati decine di clienti entrare e uscire dal palazzo. Tutti uomini. Un altro elemento che ha fatto pensare a un’attività di prostituzione.

Inoltre, stando agli accertamenti a livello amministrativo, l’appartamento era stato preso in affitto da una società che operava cn una partita Iva che non aveva nessuna attinenza con il centro estetico. Dunque i coniugi cinesi, oltre ad essere stati denunciati per sfruttamento della prostituzione, dovranno rispondere anche dell’esercizio abusivo dell’attività di estetista. Inoltre gli è stata notificata una multa da 3.000 euro ed è stata inviata al Comune di Viterbo e alla Asl la documentazione con la richiesta di chiusura del centro estetico. Inoltre è stata segnalata all’ispettorato del lavoro anche la massaggiatrice cinese che lavorava in nero.

