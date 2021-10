Viterbo, giunta Montefiascone. Sgomitano ex leghisti e M5S

Alessandro Quami 20 ottobre 2021 a

a

a

Montefiascone, le consultazioni della sindaca per fare la giunta proseguono. Non ci sono particolari problemi, dicono dai vertici della nuova amministrazione comunale nata dalle urne del 3 e 4 ottobre, ma da ambienti della maggioranza, invece, qualche mugugno sale: non ci sono conferme, ma sembra che già si stiano manifestando quelle che a lungo andare potrebbero diventare delle fonti di frizioni tra le varie anime di una coalizione eterogenea. Infatti, la lista Montefiascone merita, che ha sostenuto la neosindaca del Pd Giulia De Santis, è composta dal Partito democratico, soprattutto dagli ex Democratici di sinistra che fanno capo al consigliere regionale Enrico Panunzi (De Santis lavora all’assessorato regionale alle Politiche sociali della delfina di Panunzi, Alessandra Troncarelli); da ciò che resta dei pentastellati, inseriti nel Patto civico e dagli ex leghisti del comitato di centrodestra Montefiascone rinasce.

Ladri in azione a Zepponami. Paura tra i residenti: caccia all'Audi nera

I bene informati dicono che è proprio tra queste due componenti della maggioranza, Patto civico e Montefiascone rinasce, che è in atto una sorta di braccio di ferro per ottenere visibilità nella squadra che governerà Montefiascone per i prossimi cinque anni. In parole povere, l'ex leghista Angelo Merlo, di Montefiascone rinasce, vorrebbe avere un assessorato con deleghe di peso (oltre a Lago e Cimitero, anche Tributi e Villa Serena), mentre il Patto civico vorrebbe ottenere qualcosa in più dell’assessorato ai Servizi sociali (Giulia Moscetti) e della carica di vicesindaco (Rosita Cicoria): si parla di una delega pesante o di un assessorato anche al giovane Michele Sances. Molti, dunque, gli ostacoli: sei posti in giunta (5 più il sindaco); l’ex leonardiana Carla Mancini che già sta pregustando di essere assessora; le alte aspettative dell’ex segretario Pd Renato Trapè; Giorgio Cacalloro che, essendo già stato assessore dal 2011 al 2016, non si può escludere a priori dalla squadra di governo; i giovani Giulia Sciuga e Marco Frallicciardi che di sicuro premono per poter dire la loro. Con tutto questo ha a che fare in questi giorni la neosindaca De Santis. Venerdì, nel Consiglio comunale delle ore 10, si conoscerà la giunta comunale e il presidente del Consiglio.

Nuova giunta, si complicano le trattative: Rosita Cicoria vice sindaco, Renato Trapè alla cultura

Intanto, dopo qualche giorno di silenzio, il coordinatore locale della Lega, Augusto Bracoloni, dice la sua sulle elezioni: “Dispiaciuto per come sono andate le cose, perché avevamo iniziato un percorso di rinnovamento su cui puntavo molto, e che poi è svanito in una mattinata (quando Andrea Danti ha accolto le richieste di Sandro Leonardi e si è messo a capo della lista dell'ex giunta Paolini, ndr). Mai avrei potuto candidarmi con le stesse persone che ho sfiduciato poco più di un anno fa. Questa disfatta ha messo in luce la necessità di creare un nuovo corso, per rispondere alle esigenze di chi non si sente rappresentato dal vecchi centrodestra, bocciato dagli elettori. Allora, metterò a disposizione il mio impegno e la mia esperienza per fare emergere una nuova classe politica, composta da persone competenti e coerenti”.

Chiusa per una settimana la scuola materna delle Grazie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.