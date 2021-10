Viterbo, Pd alle prese con l'emorragia di tesserati

Massimiliano Conti 20 ottobre 2021 a

Riportano le cronache locali che, nell'agosto del 2017, al rinnovo dei circoli del Pd di Viterbo città andarono a votare 718 iscritti. Nel dicembre del 2019 furono 1.779 i militanti dem della Tuscia, su un totale di 2316 aventi diritto al voto, che incoronarono segretaria provinciale l'unica candidata Manuela Benedetti. Sono gli ultimi numeri reperibili in rete sui tesserati del Partito democratico. Da allora il numero degli iscritti viene custodito gelosamente nelle stanze di via Polidori, inaccessibile ai non addetti ai lavori, e in parte anche ai militanti della minoranza interna. Non devono però essere altissimi, a giudicare dall'appello che la segreteria del circolo unico del Pd di Viterbo rivolge agli elettori e ai simpatizzanti dem “affinché rinnovino o facciano per la prima volta la tessera del partito”. Eppure ben più di quello dei Comuni amministrati e di quello dei consiglieri eletti, è proprio il numero dei militanti a testimoniare lo stato di salute di un partito, al netto della crescente disaffezione dei cittadini nei confronti della politica, che trasversalmente colpisce ormai tutte le forze politiche, e al netto anche del Covid, che negli ultimi due anni non ha sicuramente giovato alla causa del tesseramento.

Se c'è una piazza, in provincia di Viterbo, che dimostra la crisi del Partito democratico è quella di Civita Castellana, l'ex Stalingrado della Tuscia, dove fino a pochi anni fa a settembre l'appuntamento immancabile era quello con le feste dell'Unità al boschetto Primo Maggio, ancora più sentite e partecipate di quelle patronali, perlomeno dal popolo della sinistra. L'ultima festa dell'Unità celebrata nella cittadina risale al settembre 2017 per iniziativa dell'allora segretario del circolo, e oggi capogruppo in Comune, Simone Brunelli. Da allora il nulla, e certamente il Covid negli ultimi due anni deve aver spento qualsiasi tentativo di far rinascere la gloriosa kermesse rossa. Oggi la “sezione”, come viene ancora chiamato il circolo dem di Civita Castellana, attualmente guidato dal commissario Alessandro Mazzoli, inviato da Viterbo per sedare la lotta continua tra correnti, conta una sessantina di tesserati. Senza tornare indietro ai tempi d'oro del Pci-Pds, basti ricordare che nel luglio del 2017 gli iscritti alla sezione di piazza Di Vittorio erano 250, anche se quel numero era sicuramente gonfiato da un congresso combattuto fino all'ultima tessera.

Oggi che il Pd, come sottolinea la segretaria del circolo viterbese Patrizia Prosperi, “ha scelto da tempo fonti di finanziamento trasparenti e tracciabili”, il tesseramento, così “come le feste e il contributo degli eletti”, diventa linfa vitale per la sopravvivenza del partito. “In un momento così delicato per la vita del Paese – continua Prosperi - è necessaria una politica ragionata, ancorata su idee e valori. Chi sostiene il Partito democratico sostiene questi valori. La campagna di tesseramento del Pd di Viterbo va in questa direzione: fare insieme un progetto ambizioso per la nostra città. È una battaglia che spetta a tutti noi, perché nessun altro la combatterà al nostro posto. Viterbo può e deve tornare a splendere. Cambiare questa città è possibile, ma per farlo dobbiamo essere in tanti. Abbiamo un’occasione unica, che mai è capitata e che forse mai ricapiterà alle nostre generazioni. Dobbiamo esserne all’altezza”.

