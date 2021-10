Viterbo, chi l'ha visto? Appello per ritrovare le pitture rubate della tomba dei vasi dipinti di Tarquinia | Video

Fabrizio Ercolani 20 ottobre 2021 a

“Aiutateci a ritrovare le pitture rubate dall’antica Tomba dei Vasi Dipinti, nella necropoli dei Monterozzi di Tarquinia”. Questo l’appello lanciato da Daniele F. Maras, funzionario archeologo della Soprintendenza per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai Tre. Qualcuno sa dove si trovano oggi quelle pitture portate via dopo un taglio con la motosega? A questa domanda si cercano risposte da anni.

“La tomba dei Vasi Dipinti è stata scoperta nel 1867 ed è subito diventata famosa come uno dei capolavori dell’arte etrusca per la qualità calligrafica dei suoi dipinti - spiega ai microfoni della trasmissione -. Per quasi cento anni è rimasta in condizioni di conservazione decenti ma nel 1963 un intervento brutale e insensato da parte di scavatori clandestini che hanno cercato di portare via parte dei dipinti, ha danneggiato in maniera irreparabile la tomba. Sono intervenuti con una motosega sbriciolando la parete e asportando una parte delle pitture di migliore qualità”. Ad oggi solo un piccolo frammento è stato recuperato. “Purtroppo - prosegue - il materiale che è stato portato via è andato perduto. Soltanto un piccolo frammento è stato rintracciato nello stesso anno mentre cercavano di esportarlo sul mercato antiquario svizzero. Grazie ad alcuni acquerelli della prima metà del Novecento e anche ad alcune fotografie in bianco e nero, abbiamo un’idea ben chiara di cosa sia andato perduto e quindi è possibile sapere e ricostruire quale era la perfezione dei dipinti originari”.

La Tomba è stata da poco restaurata. “Oggi dopo 60 anni da quell’intervento brutale, grazie ad un sostanzioso contributo della Nikolausberg Fondation di Copenaghen, è stato possibile restaurare la tomba e riportarla, se non proprio all’antico splendore, ad una leggibilità e una possibilità per i visitatori di riconoscere la qualità della tomba originaria”. Infine l’appello: “Adesso quello che manca è sapere quello che è successo a quei frammenti che sono stati portati via - conclude Maras -. Se qualcuno ha informazioni utili per rintracciarli o conosce la collocazione attuale del materiale asportato è pregato di informare l’autorità, la Soprintendenza o le forze dell’ordine o anche in forma anonima la trasmissione. Mostriamo oggi che abbiamo una sensibilità migliore di queste persone che 60 anni fa hanno compiuto un atto così esecrabile”.

