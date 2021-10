Viterbo, villaggio di Natale. Torna il presepe a due piani a Palazzo Alessandri

Daniela Venanzi 20 ottobre 2021 a

Tornerà ad essere a due piani il presepe di palazzo Alessandri, e sarà curato dal noto pittore viterbese Michele Telari. Una aggiunta verso quel percorso alla normalità, che Andrea Radanich rincorre ormai a pieno regime, in vista dell’apertura del Christmas Village del 27 novembre. “Sì - racconta l’organizzatore - è necessario riportare la città a percepire il Natale come era nei tempi antecedenti al Covid. I cittadini dovranno immergersi nell’atmosfera che caratterizza questo periodo, in un clima di ritrovata serenità. L'intento del Villaggio di Natale che stiamo organizzando, al di là dell'attività imprenditoriale, sarà proprio questo, Viterbo sarà bellissima e un susseguirsi di sorprese e novità. Una di queste è proprio il ritorno del presepe a due piani, curato da Michele Telari”.

Certo è un bell'investimento da parte vostra, le attrazioni sono tante, conti alla mano di quanto parliamo?

“Non posso essere preciso ma se considera che una semplice vite, oggi costa due euro, per via di tutti gli aumenti esponenziali degli ultimi tempi, e che per dare corpo a tutte le strutture e tutti gli spazi, il materiale è davvero enorme, stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro. Ma l’euforia imprenditoriale, quella c’è e siamo carichi come non mai, pronti a riprenderci quanto perduto”.

Ci saranno anche gli sponsor a darvi una mano?

“In questo senso qualche difficoltà l’abbiamo riscontrata, ci sono i ragazzi che contattano i bed an breakfast o i ristoratori e si sentono rispondere che non gli interessa perchè tanto sono già pieni. Questa cosa mi fa un po’ sorridere. Certo che sono pieni ci credo, ma lo sono proprio per via del Christmas Village”.

Come a dire uno sforzo potrebbero farlo comunque.

"Magari anche simbolico, sì".

Sul fronte del piano sicurezza come siete messi? “Per quella relativa agli spazi interni ci pensiamo noi, per quella esterna invece sarà competenza del Comune”.

Quest'anno c'è anche da registrare che non avrete avversari agguerriti, se si guarda indietro prima del covid, c’era Filippo Rossi in polemica con Viterbo che si era diretto con il suo Natale a Sutri, e Vetralla con il Regno di Babbo Natale. Una concorrenza niente male.

“Ad oggi di Sutri non si sa niente, mentre con il Regno di Babbo Natale di Vetralla c’è una piena collaborazione, nessuna guerra con nessuno insomma".

Quale altra novità c’è in serbo, oltre il ritorno del presepe a due piani a Palazzo Alessandri?

“Sarà tutto molto più ricco, e stiamo cercando anche di ampliare di ingrandire, anche per via del fatto che questo significa avere meglio sotto controllo il pericolo del virus. E poi stiamo lavorando per il ritorno del villaggio degli Elfi. Tutto un movimento un confluire di energie che racconterà un altro Natale per Viterbo, fatto di magia e di emozione, diverso da quello assente del 2020. Noi ci crediamo".

