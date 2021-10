Viterbo, "fascista morto". Scritta sul muro scatena uno scontro tra FdI e Pd a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 20 ottobre 2021 a

“Fascista morto”: la scritta è comparsa all’improvviso sul muro di via del Tiratore. Ha suscitato sconcerto e commenti, ma soprattutto lo scontro tra Fratelli d’Italia e Partito democratico. “Il muro di via del Tiratore - dichiara Gianluca Gasperini, capogruppo di FdI - è stato imbrattato da una enorme scritta che inneggia al ‘Fascista Morto’. Nessuna voce si è levata dalla sinistra locale contro un atto vandalico ad opera di barbari che se ne fregano del decoro cittadino. Paradossalmente, e contro ogni decenza, il consigliere comunale Simone Brunelli, capogruppo del Pd, si è addirittura permesso di accostare l’incivile e illegale atto vandalico ad una iniziativa del movimento Azione Studentesca”. Il riferimento è a un volantino distribuito davanti alle scuole superiori, in cui si legge: “No alla scuola del ricatto”.

“Azione Studentesca - prosegue FdI - è un movimento giovane e libero da ancoraggi ideologici che in un volantino, riprendendo alcune delle tesi della nostra politica nazionale, criticava apertamente i punti deboli della politica del Governo, soprattutto per l’ assenza dello Stato e della Regione Lazio nella tutela degli studenti con una adeguata organizzazione dei trasporti, per la mancanza di un piano tamponi adeguato a sostegno della libertà di scelta di fronte al vaccino e per le politiche immigrazioniste incontrollate che non tutelano dal diffondersi del contagio. I nostri giovani, che manifestano liberamente per i loro diritti, non compiono atti vandalici che costano cari alla collettività. Criticano civilmente, secondo una libertà di pensiero sancita dalla Costituzione, delle scelte che non condividono ma che sono costretti a subire. Chiediamo, pertanto, le dimissioni del consigliere comunale che, privo di argomentazioni se non quelle proprie di un grottesco e anacronistico antifascismo, si scaglia contro coloro che non si adeguano al pensiero unico modello sovietico, offende e diffama”.

Il consigliere Brunelli risponde: “Gasperini va oltre ogni immaginazione. Attacca me, aspirante imprenditore e figlio di imprenditori, dicendo che sono un seguace del pensiero unico sovietico e non contento aggiunge che nel volantino, che invita al ‘contrattacco’, non c’è alcuna matrice ideologica. Sul volantino si parla di gender, immigrazione e di pensiero unico globalista. Non vede una regia politica dietro a questi messaggi che, carichi di violenza, alimentano tra l’altro comportamenti negativi? Si può propagandare questa roba, a maggior ragione nelle scuole? Ci pensi caro consigliere e nel frattempo, visto che ci siamo, la invitiamo con urgenza a convocare la ormai celebre terza commissione”.

