Viterbo, Covid. Chiusa per una settimana la scuola materna delle Grazie a Montefiascone

Chiusa la scuola materna delle Grazie da ieri fino a sabato 23 ottobre, a causa della positività al Covid della settimana scorsa di due bambini (di cui uno delle elementari di Zepponami) e del prolungamento della quarantena sia dei docenti che dei bidelli. Lo dispone la sindaca: “Con Ordinanza numero 25 del 17 ottobre 2021 – dice Giulia De Santis - è stata disposta la chiusura della materna del plesso scolastico Le Grazie, poiché la Asl ha prolungato la quarantena del personale docente e non docente. Domenica abbiamo subito disposto e provveduto a sanificare i locali del plesso Le Grazie e del plesso di Zepponami. Sono in contatto diretto con la Asl e la dirigente scolastica per verificare l’evolversi della situazione”.

L'ordinanza della sindaca si rifà alla nota del 15 ottobre con cui l'Azienda sanitaria locale, accertata la positività al Covid di alcuni alunni, disponeva la quarantena per una classe delle elementari di Zepponami e per cinque classi della scuola d'infanzia delle Grazie. Il giorno dopo (16 ottobre) la Asl inviava un'altra nota con cui estendeva la quarantena anche al personale docente e ai bidelli del plesso delle Grazie. “La chiusura e la sanificazione dei locali scolastici – spiega la sindaca – sono fatti per contenere e gestire nel miglior modo l'emergenza epidemiologica, e garantire in tal modo la massima sicurezza agli alunni e al personale scolastico”.

Ecco i particolari della nota della Asl del 15 ottobre: “In data odierna è stato disposto provvedimento di quarantena per due classi della scuola primaria di Zepponami e per le 5 classi dell’infanzia delle Grazie di Montefiascone. Tali provvedimenti sono stati dettati dai risultati dell’indagine epidemiologica effettuata in seguito alla positivizzazione al tampone molecolare per Covid 19 di uno dei bambini della scuola dell’infanzia e uno della primaria”.

Sempre il 15 ottobre, la Asl scriveva al Comune di Montefiascone: “Nel caso della scuola dell’infanzia l’estensione della quarantena a tutte e 5 le classi della scuola, è dovuta esclusivamente al fatto che il soggetto positivo, nel periodo di potenziale contagiosità, ha frequentato anche la mensa insieme ai bambini di tutte e cinque le classi, tutti ovviamente senza dispositivi di protezione (mascherina). Per la scuola dell’infanzia la quarantena dei bambini potrà terminare il 18 ottobre, mentre quella dei soggetti vaccinati può terminare in data odierna (15 ottobre). Per la primaria di Zepponami la quarantena dei bambini potrà terminare il 23 ottobre, mentre quella dei soggetti vaccinati il 20 ottobre”.

