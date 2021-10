Viterbo, cinema Etrusco non riapre. Troppe spese e pochi incassi

Fabrizio Ercolani 19 ottobre 2021 a

Tarquinia, il cinema Etrusco non riaprirà, almeno per il momento. A spiegarne i motivi, essenzialmente legati ad enormi spese da sostenere a fronte di introiti limitati, è, sui propri canali social, il gestore Gérôme Bourdezeau. “Prima di tutto, grazie per le innumerevoli testimonianze di affetto in un periodo davvero violento con il settore dell'esercizio cinematografico. Non solo a Tarquinia. Ma a livello internazionale. - E comincio subito dal dire che il Comune di Tarquinia ha espresso mille e una volontà di aiutare, concretamente e economicamente, e che il sottoscritto e il suo socio hanno per ora sempre rifiutato, perché le risorse necessarie per mantenere un 4 sale o un 3 sale nelle condizioni attuali di mercato sono ingenti. E che si sarebbe trattato di sperpero di denaro pubblico. Per gestire il cinema Etrusco servono circa 10.000 euro di spese fisse al primo di ogni mese, più le spese variabili. Questo solo per spiegare che quando noi avviamo la macchina, è perché sappiamo di essere in grado di poter onorare tutti i debiti che maturano via via gestendo. E ad oggi, siate certi che non è possibile”.

Gérôme Bourdezeau entra ancor più nel dettaglio. “Abbiamo rifiutato un contributo di 10.000 euro dalla Regione Lazio, perché le regole di apertura per poterlo percepire ci facevano maturare debiti sul periodo interessato tra il 26 aprile e il 31 agosto 2021, di oltre 40.000 euro. A settembre scorso, con più titoli a disposizione e a settembre, ci abbiamo rimesso oltre 15.000 euro con spese ridotte all'osso. Il modello cultural economico è completamente insostenibile (48/51% di media di tasso di noleggio, uscite in streaming digitale autorizzato in contemporanea, minimi garanti per programmazione e pagamenti obbligatori settimanali agli aventi diritto, manutenzioni delle attrezzature tecnologiche con costi esosi). Sono profondamente dentro alle questioni e ai numeri e con l'avvento del green pass e condizioni restrittive, vi garantisco che non c'è un collega che abbia riaperto che non stia piangendo, a lacrimoni. Non attaccate il Comune per l'argomento cinema Etrusco, perché non lo merita, anzi. Attaccate noi esercenti, che assennatamente, preferiamo la via di una prudenza che va rispettata”.

Una via della prudenza che nell’augurio dei cittadini possa essere momentanea e non definitiva.

