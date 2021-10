Viterbo, ballottaggio a Corchiano. Piegentili batte Battisti ed è il nuovo sindaco

Massimiliano Conti 19 ottobre 2021 a

Corchiano, ha vinto Gianfranco Piergentili. Il turno di ballottaggio, resosi necessario dopo l’incredibile situazione di parità che si era determinata al primo turno di due settimane fa, consegna la fascia tricolore al candidato della lista Vivere Corchiano, espressione della maggioranza uscente. Il verdetto delle urne stavolta è a prova di contestazione: 1.241 voti Piergentili (50,80%), 1.202 Bengasi Battisti (49,20%) con 39 i voti di scarto. Uno scarto comunque esiguo, a dimostrazione di un elettorato fortemente polarizzato e di un paese politicamente spaccato in due.

Lo spoglio delle schede è iniziato ieri pomeriggio con un leggero ritardo rispetto alle chiusura dei seggi ma, a differenza del primo turno, tutto è filato liscio. Decisiva, nella vittoria di Piergentili, è stata l’affluenza da record, 87,14%, di 7 punti maggiore rispetto al primo turno, quando già il dato di Corchiano era stato il più alto della provincia. Il temuto effetto disaffezione non c’è dunque stato, anzi: la tensione e le polemiche hanno probabilmente finito con il motivare ancora di più i sostenitori di Piergentili. Battisti, che al termine del primo scrutinio conclusosi con due voti di scarto a favore dell’avversario, aveva chiesto e ottenuto dal prefetto il riconteggio, accetta con fairplay il risutato delle urne: “In democrazia succede questo. Ora si va avanti a testa alta cercando di rappresentare al meglio quella metà del paese che non si è riconosciuta in Piergentili e che ha invece ben chiara l’idea di città da noi sostenuta. Al nuovo sindaco vanno i miei complimenti”.

Ovviamente ci vorrà tempo perché i veleni che hanno caratterizzato una delle campagne elettorali più aspre della recente storia di Corchiano svaniscano. Anche perché i fatti del primo turno – tra schede contestate, riconteggi, verbali errati, presidenti di sezioni dimissionari, seggi piantonati dai carabinieri, insulti e quant’altro – avranno strascichi giudiziari. Come riportato dal Corriere nei giorni scorsi, la Procura di Viterbo ha aperto un'indagine volta a chiarire la dinamica di quanto accaduto lunedì 4 ottobre all'interno delle sezioni elettorali. I cui presidenti, compreso quello dimissionario della numero 1 (a cui apparteneva la famosa scheda passata nel riconteggio da Piergentili a Battisti) sono stati ascoltati dai magistrati come persone informate dei fatti. Con essi anche è stato sentito anche un rappresentante della lista Corchiano Bene Comune.

Da domani in ogni caso il nuovo sindaco proverà a voltare pagina e, come dichiarato all'indomani del primo turno, a ricucire una comunità lacerata. Per quanto riguarda la squadra che lo affiancherà nei prossimi 5 anni nel governo del paese, Piergentili, in un'ottica di dichiarata continuità con la giunta che è stata guidata per 5 anni da Paolo Parretti, dovrebbe attingere all’esperienza di alcuni degli assessori uscenti, tra cui spicca l’omonimo ex vicesindaco, e uomo forte della passata amministrazione, Pietro Piergentili. Il nuovo sindaco si metterà subito al lavoro per cercare di individuare la squadra.

