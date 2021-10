Viterbo, stalking. Perseguitata dall'ex. Il drammatico racconto in aula

Valeria Terranova 19 ottobre 2021 a

“La nostra convivenza è durata dieci anni, fino all’agosto del 2018. E’ finita a causa dei suoi comportamenti violenti e per motivi economici. Dopo due mesi e mezzo cominciò l’incubo: mi chiamò a notte fonda e pretendeva di venire a casa per parlarmi. Io rimandai l’incontro al giorno successivo e chiusi la telefonata, ma passarono solo pochi minuti e lo vidi aggirarsi al buio intorno alla mia abitazione”. Con questo incipit è iniziata la testimonianza di una 40enne residente in un piccolo centro della provincia che denunciò l’ex compagno per stalking.

Ieri in aula la donna ha reso la propria versione in merito ai fatti che si sono susseguiti da novembre 2018 fino a giugno 2021. “Quando arrivò erano circa le 3. Impaurita, cercai di nascondermi in casa, mentre lui provava ad aprire la porta principale, senza riuscirci - ha raccontato la donna-. Spiandolo dall’interno, lo vidi aggirarsi nel giardino con in mano una torcia, tentò di forzare le finestre. A quel punto scappai e riuscì a scavalcare il muro che separa la mia proprietà e quella dei miei genitori e nel frattempo controllavo i suoi movimenti. Di lì a poco mi accorsi che era riuscito ad entrare nella mia abitazione da una finestra della taverna. Aspettai che se ne andasse fino alle 5.30 di mattina. Quando rientrai in casa notai che aveva portato via delle chiavi, ma lo sentì fare marcia indietro e io fuggì nuovamente. Fu mio padre a chiamare i carabinieri il giorno seguente, in quanto si era accorto di una portafinestra che era stata aperta nonostante si fosse assicurato di aver chiuso qualsiasi accesso”.

Dopo quell’episodio, la donna ha raccontato che fu costretta ad andare a vivere a casa della sorella e del cognato e di dover essere accompagnata in ogni spostamento. “Da quel momento iniziò a tempestarmi di messaggi e me lo ritrovavo ovunque - ha proseguito la quarantenne -. Mi pedinava anche sul posto di lavoro e mi aspettava in ogni vicolo. Io avevo paura perché durante la convivenza ci furono degli episodi di violenza. L’ultimo a marzo di tre anni fa. Mi diede una sberla e per il dolore caddi per terra priva di sensi. Questa aggressione mi causò dei danni alla mandibola e maturai la decisione di rompere definitivamente”. L’ennesima denuncia nei confronti dell’uomo, stando alla deposizione, risale allo scorso giugno, quando lui trasgredì il divieto di avvicinamento. Intanto, l’imputato, assistito dall’avvocato Vincenzo Dionisi, verrà sottoposto a perizia psichiatrica e il 13 dicembre prossimo. Si tornerà in aula per la nomina ufficiale dell’esperto al quale verrà affidato l’incarico.

