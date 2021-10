Viterbo, premio Fausto Ricci. Monica Conesa premiata come migliore voce emergente

Valeria Terranova 19 ottobre 2021 a

Domenica sera è calato il sipario sulla nona edizione del Premio Fausto Ricci, concorso di canto lirico organizzato dal presidente dell’associazione XXI Secolo Giuliano Nisi. A vincere il primo premio nella categoria Voci Emergenti è stata il soprano 25enne Monica Conesa. La vincitrice, originaria della Florida, da qualche anno si è trasferita nella Grande Mela per seguire il suo sogno. “Questo premio è il frutto di tanti anni di studio, per me è un onore – ha dichiarato emozionata la cantante lirica, dopo essere stata premiata dall’assessore Laura Allegrini e dal tenore Josè Carreras-. Ho lavorato sodo con i miei insegnanti durante questo periodo così difficile. Questa vittoria la dedico a loro, ai miei genitori e ai viterbesi”. Il secondo e terzo posto invece sono andati ad altri due soprani, Sabrina Sanza e Martina Tragni, italiane e anche loro giovanissime. A esibirsi sul palco tra i finalisti gli italiani Barbara Massaro, Silvia Spessot, Fabrizio Brancaccio, Marco Puggioni e Valerio Morelli, il coreano Jinhoon Kim, il cileno Gonzalo Godoy Sepulveda e la giapponese Airi Sunada. Ad assistere al gran finale anche Gloria Ricci, entusiasta del profilo internazionale della competizione. “Sono felice che abbiamo partecipato tantissimi ragazzi provenienti da tutto il mondo”, ha commentato ammirata la figlia del baritono viterbese.

“Le serate finali dei concorsi sono sempre emozionanti – ha affermato al termine della rassegna il soprano Cecilia Gasdia, membro della giuria presieduta da José Carreras-. Ha vinto una voce straordinariamente apprezzabile, di un notevole spessore vocale e talenti così sono molto rari da scovare. Certamente deve continuare a studiare, ma ritengo che abbia tutte le doti necessarie per spiccare il volo e intraprendere una ottima carriera”. Sulla stessa scia anche il presidente della commissione, che ha voluto elogiare la 25enne. “Ha una voce straordinaria, teatrale, sicura – ha commentato José Carreras lasciando il Teatro dell’Unione-. Mi è sembrato giusto che il primo premio andasse a lei, anche se i concorrenti erano tutti bravissimi. È stato difficile scegliere il migliore”.

Inoltre, ad aggiudicarsi gli ingaggi della seconda categoria Ruoli d’Opera sono stati i candidati che andranno a comporre i due cast che si alterneranno nella messa in scena dell’opera buffa “Don Pasquale” di Gaetano Donizzetti. La prossima primavera infatti gli 8 protagonisti calcheranno i palchi di diversi teatri del Lazio, nell’ambito del Festival dell'Etruria Meridionale 2022. Si tratta di Francesco Brancaccio, Marco Puggioni, Ernesto Gaetano Merone, Airi Sunada, Shengwu Ou, Gesua Gallifoco, Matteo Guerzé e Francesco Leone. “É stata dura selezionare i vincitori di ciascuna categoria. Ovviamente ogni giurato si basa sempre sulla propria esperienza – ha riferito il direttore artistico della competizione Fabrizio Bastianini-. Quando gli aspiranti sono molto preparati le cose si complicano e quest’anno il livello era altissimo, ma ciononostante siamo riusciti a trovare un criterio uniforme e siamo felici di aver creato due borse di studio per premiare delle persone che pensavamo avessero diritto a un riconoscimento, che sono andate a due giovani di grande talento: Airi Sunada e Barbara Massaro”.

