Viterbo, no vax. Proiettili alla farmacia e al centro analisi a Civita Castellana. Furto all'hub vaccinale al Marcantoni

Due buste con altrettanti proiettili inviati a una farmacia nei pressi della cittadella della salute e a un centro analisi che sta poco lontano. Il tutto firmato da un sedicente gruppo no Vax. Poi, nella stessa notte, alcune persone sono entrate nel centro vaccinale del Marcantoni - il secondo più grande della provincia - portando via due computer. Tuttavia non sono stati toccati i vaccini e dopo una giornata di stop da oggi l’attività del centro riprenderà. Sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri per capire se l’irruzione nel centro vaccinale ha la stessa regia delle due lettere lasciate davanti alla farmacia e al centro analisi. Infatti da quello che filtra nella stessa notte ci sarebbe stato anche un tentativo di furto in un bar che sta poco lontano. Dunque per quanto riguarda il centro vaccinale non si esclude che si possa trattare di ladri.

I proiettili inviati alla farmacie e al centro analisi erano avvolti in un foglio di carta con la scritta:“No green pass, occhio”. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale Simone Brunelli: “Due episodi veramente allucinanti, che insieme danno l'idea della follia collettiva che sta attraversando il nostro paese e la nostra città. Il centro vaccinale del Mice di Civita devastato da movimenti no vax, proiettili intimidatori ai danni di farmacisti e lavoratori, volantini farneticanti nelle scuole che incitano all'insurrezione. La responsabilità politica di chi scimmiottando i leader nazionali sta soffiando sul fuoco del disagio sociale per un pugno di voti è disdicevole e fin troppo evidente. La mia piena solidarietà a tutti gli operatori sanitari oggetto di minacce. Non siete soli a combattere una battaglia di civiltà”.

