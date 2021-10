Viterbo, ex convento acquistato dal Comune di Bassano in Teverina. Insorge l'opposizione

B. M. 19 ottobre 2021 a

Bassano in Teverina, i consiglieri di minoranza, “come già ribadito in passato”, esprimono la loro contrarietà circa il trasferimento della sede comunale nell’ex convento delle suore, che ora ospiterà gli uffici comunali. Ricordiamo che pochi giorni fa il sindaco ha firmato l’atto notarile per l’acquisto del palazzo ottocentesco che per oltre un secolo ha ospitato le suore dell’ordine delle Figlie di Sant’Anna. Il progetto, ormai diventato realtà, non piace però all’opposizione che spiega le proprie ragioni, a cominciare da quelle economiche.

“Le ragioni - evidenzia infatti la minoranza - sono in primo luogo economiche, perché questa operazione, da sola, viene a costare oltre un milione (per l’esattezza costerà un milione e 430 mila euro). A questo si deve aggiungere l’acquisto del museo, in totale è stato chiesto un muto di 1.735.012 euro, che i cittadini di Bassano in Teverina dovranno ripagare in 30 anni. Sul fatto che tutte queste spese siano onerose, quindi, non c’è dubbio. Altro aspetto importante - evidenzia ancora il gruppo consiliare Bassano di tutti - l’attuale sede comunale, nuova, funzionale, adeguata ad un paese piccolo come il nostro, come verrà utilizzata? Ad oggi, almeno a noi, non risulta ci siano soggetti interessati ad utilizzare la sede o, almeno, a pagare un corrispettivo adeguato che possa in qualche modo ridurre la rata del mutuo che i cittadini pagano. Sindaco, lei non si rende conto della gravità di quello che sta facendo, sta mettendo sulle spalle dei cittadini un dedito non indifferente, di oltre un milione e 700 mila euro, quando l’attuale sede comunale è più che adeguata. Per quanto riguarda il museo, a nostro avviso si sarebbero potuti utilizzare, riorganizzandoli, i locali del borgo, facendo un’esposizione permanente di reperti storici, ottenendo lo stesso risultato a costo zero. Invece no, la sede comunale, che in passato era al centro del paese, esattamente davanti al convento delle suore di Sant’Anna, è stata portata fuori dal paese e adesso si è deciso di fare l’inverso, e indovinate dove? In prossimità del Borgo, cuore pulsante dell’economia bassanese".

"Noi consiglieri - concludono - possiamo esprimere la nostra contrarietà, mandare tutto alla Corte dei Conti, raccogliere la contrarietà dei cittadini che affermano che l’attuale comune è nuovo e comodo, ma non possiamo fare più di questo. Nel comunicato con cui il Comune ha reso noto il progetto, si legge: ‘dalle parole ai fatti’ e noi, come sempre, replichiamo che è facile fare i fatti con i soldi degli altri”.

