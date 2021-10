Viterbo, Natale. Saranno investiti 80 mila euro per le luminarie

Roberto Pomi 18 ottobre 2021 a

a

a

“Vogliamo partire col botto e riportare Viterbo ad essere la città del Natale a cui eravamo abituati fino all’arrivo della pandemia”. Così l’assessore allo sviluppo economico Alessia Mancini (Fondazione), mentre si mette in moto la macchina organizzativa degli eventi. Sono questi, infatti, i giorni dei valzer di riunioni, durante le quali si cerca di fissare la trama sulla quale saranno innestate poi tutte le iniziative natalizie nel capoluogo della Tuscia. Palazzo dei Priori si prepara ad apparecchiare la tavola e parte da alcuni punti fermi. Il primo è quello delle luminarie: “Rigorosamente pagate per intero dal Comune - precisa Mancini -. I negozianti arrivano da periodi difficili e, così come abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo deciso di non chiedere alcun contributo. L’intenzione è di confermare quanto già fatto nel 2020 e migliorarlo, con una spesa minima di 80 mila euro. Nelle nostre intenzioni quello che abbiamo davanti dovrà essere il Natale della ripartenza e dobbiamo fare di tutto per rendere la città attrattiva”. Confermata l’idea di illuminare anche le frazioni.



La seconda mossa su cui si sta lavorando vede una cabina di regia in Comune con all’interno i rappresentanti dei commercianti. Ci si sta concentrando su due grandi eventi e si sta costruendo un ragionamento complessivo su altri piccoli eventi che possano migliorare l’attrattività del centro. Quindi, non mancherà il tradizionale mercato di Natale davanti alla ex chiesa degli Almadiani. Tramite un nuovo disciplinare quest’anno sarà completamente rinnovato dal punto di vista delle tipologie merceologiche: “Un cambiamento all’insegna della qualità - spiega ancora l’assessore allo sviluppo economico -. Non si tratterà più di una sorta di prolungamento del mercato settimanale del sabato, ma di un vero mercato natalizio con oggetti per il decoro delle case, banchi con regali interessanti, fiori e frutta secca”.

Il ruolo dell’asso in questa partita che ha a che fare con il rilancio dell’immagine della città sarà giocato dal Christmas Village: “Siamo contenti che un gruppo strutturato di imprenditori abbia deciso di scommettere e investire - prosegue Alessia Mancini -. L’augurio di tutti è che possa funzionare tutto al meglio e come amministrazione comunale cercheremo di essere collaborativi e di dare il massimo supporto all’iniziativa. Il Villaggio di Natale ha sempre rappresentato un ottimo catalizzatore economico e confidiamo che torni a esserlo”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.