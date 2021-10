Can Yaman e Luca Argentero a Viterbo per le riprese di "Viola come il Mare"

18 ottobre 2021 a

Can Yaman e Luca Argentero avvistati per le vie del capoluogo della Tuscia. Nessun sosia e neanche allucinazioni, da qualche giorno sono aumentati gli “avvistamenti” dei due attori e sex symbol. Nessun set è stato allestito per le strade di Viterbo eppure si sta girando, lontano da occhi indiscreti e curiosi. Sono in corso le riprese della nuova serie di Canale Cinque che ha come titolo Viola Come il Mare. L'attore turco, uno dei più seguiti del momento, è il protagonista. Nella serie anche Argentero.

Nessuna scena da esterno nei classici San Pellegrino e piazza del Duomo perché per farlo sarebbe stato necessario rimuovere i deoor di bar e ristoranti. Una prospettiva cassata a monte da parte degli uffici preposti di Palazzo dei Priori che hanno messo in standby la macchina del cinema, per scelta dell'amministrazione. Autorizzare riprese all'esterno, con tutte le limitazioni necessarie alla normale vita di tante attività in un periodo economicamente così fragile è sembrata a tutti un'azione poco lungimirante e rispettosa. Le riprese di Viola Come il Mare sono comunque in corso in ambienti interni: ville appena fuori dal centro e palazzi storici dentro le mura.

Viola Come il Mare, prodotta da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide, è tratta dal romanzo 'Conosci l’Estate?' di Simona Tanzini. Racconta della giornalista romana Viola, interpretata da Francesca Chillemi, trasferita a Palermo. Una donna affetta da sinestesia cromo-musicale, ovvero percepire la melodia personale e il colore delle persone. La protagonista inizierà ad indagare circa la morte di una ventenne. Le riprese sono effettuate essenzialmente tra tra Roma e Palermo. Per girare diverse scene sono stati scelti degli ambienti privati di Viterbo.

