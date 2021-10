Viterbo, scorie nucleari. Continua la battaglia a Tarquinia e Montalto di Castro

Anna Maria Vinci 17 ottobre 2021 a

a

a

Rifiuti radioattivi, i comitati iniziano una nuova battaglia a difesa del territorio. Dopo la presentazione delle osservazioni nei tempi debiti al Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee), sono in programma due manifestazioni, una a Tarquinia ed una a Montalto di Castro. “La Provincia ha dato disponibilità per l’audizione con Sogin, prevista per il 9 novembre - riferiscono dai Comitati . e vi parteciperanno coloro che ne hanno fatto richiesta o prodotto le osservazioni. Forum ambientalista, il Comitato per il diritto alla mobilità e il comitato della Valle del Mignone saranno presenti e rappresentati da Italia Nostra sezione Etruria con Marzia Marzoli e gli avvocati che hanno prodotto il ricorso. Insieme ai comitati di Montalto di Castro stiamo organizzando due manifestazioni, che saranno di fatto iniziative pubbliche informative”.

Scorie radioattive, incontro in Provincia per ribadire il no al deposito nella Tuscia

“L’area individuata come Vt-25 è posizionata a cavallo della strada provinciale dogana che taglia quasi a metà la superficie totale dell’area di 361 ettari, ricadenti tra i comuni di Tarquinia e Tuscania - continuano dai comitati -. Le osservazioni a cura degli scriventi si occuperanno di trattare solamente della parte appartenente al comune di Tarquinia ed interamente corrispondente al territorio della Roccaccia, che in parte è di proprietà dell’Università Agraria di Tarquinia”.

La Regione autorizza l'ampliamento della discarica. Ciambella: "Comune e Provincia facciano ricorso al Tar"

Ma anche la Provincia di Viterbo non gode sonni tranquilli : “Per la provincia di Viterbo hanno individuato 24 siti, ma non tutti sono idonei - continuano dai comitati -. Tarquinia ne ha una uno a cavallo tra la doganale sopra la Roccaccia, metà sta sul territorio di Tuscania e metà su quello di Tarquinia. Montalto ne ha 4 e Tuscania di più, dato che condivide le aree con altri territori limitrofi. Alcuni sono siti in area sismica, che si autoeliminerebbero o quasi, ci sono poi le aree considerate buone che hanno criticità ambientali ed altre considerate molto buone: ebbene, nella provincia ne sono state individuate cinque, delle due buone una è proprio quella di Tarquinia. Le nostre osservazioni sono focalizzate su questo. Riteniamo però che nella Tuscia non vi siano siti idonei, sia per la sismicità sottotaciuta e sottovalutata, sia per tutta una serie di criticità. Quello individuato a Tarquinia e condiviso con il territorio di Tuscania ha criticità sismica. Secondo loro la metà tarquiniese non avrebbe invece detta criticità, ma tale sito sta su un bene civico, quello dell’Università Agraria, e noi ci opporremo in tutte le sedi del caso”.

Scorie nucleari. Coro di no al deposito nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.