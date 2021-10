Viterbo, biblioteche. Donati 50 mila euro per l'acquisto dei libri

B. M. 17 ottobre 2021 a

a

a



Ha raggiunto quota 50 mila euro la campagna di donazioni per l’acquisto di libri per la Biblioteca consorziale di Viterbo. Ad annunciarlo è il commissario straordinario Paolo Pelliccia. “Un passo molto famoso di Seneca recita ‘Beneficium non in eo, quod datur, consistit, sed in dantis et facientis animo’, che tradotto suonerebbe più o meno ‘il beneficio non consiste in ciò che si dà, quanto più nell’intenzione di chi lo dà e lo fa’. Come spesso accade - commenta Pelliccia - i classici sono la risposta a tutti ciò che pensiamo, e in loro è possibile trovare massime che calzano sorprendentemente bene alle nostre esperienze quotidiane. E proprio di doni e benefattori, ancora una volta, vengo a parlarvi. Perché lo storico risultato di 50 mila euro di donazioni ricevute per la campagna acquisto libri di quest’anno è un qualcosa che ci riempie di orgoglio e per il quale non possiamo e non dobbiamo smettere di ringraziare”.

Borgo cultura, Consorzio biblioteche dice no al trasferimento

Tra i benefattori che hanno contribuito a questo importante risultato, ce ne sono alcuni che hanno donato in maniera sostanziosa. “Nella fattispecie - afferma Pelliccia - tengo a ringraziare per la donazione ricevuta Marco Santoni, presidente dell’Odcec, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo, persona squisita e di grande disponibilità, sensibile agli aspetti culturali della nostra città. Il nostro sentito grazie va poi a Domenico Merlani per un’importante donazione, cui uniamo le nostre congratulazioni per l’elezione a presidente della Camera di commercio, congratulazioni queste che arrivano solo in apparenza in ritardo, ma che in realtà esplichiamo adesso per non sovrapporci ai tanti che giustamente gli hanno tributato felicitazioni. Inoltre è giusto ringraziare il fraterno aiuto di Ettore Bacchelli, che per ben due volte nello stesso anno ha donato alla biblioteca. Allo stesso modo anche l’Ance, associazione nazionale costruttori edili, guidata in maniera sensibile e decisa da Andrea Belli, che ha voluto donare per due volte alla biblioteca una importante somma che concorresse al raggiungimento del nostro obiettivo di raccolta fondi"

"Salvare il laboratorio di restauro". L'appello di Paolo Pelliccia

"Infine - conclude Pelliccia - debbo un sentito grazie anche a Sergio Saggini, presidente di Unindustria Viterbo, un amico sempre a disposizione per le piccole e grandi esigenze della Biblioteca, istituzione cui, solo quest’anno, ha donato per due volte. A tutti voi il sentito ringraziamento di tutta la Biblioteca consorziale, cui sono certo, vorrà aggiungersi quello collettivo di tutta la comunità viterbese”.

Palazzo Donna Olimpia accoglierà gli studenti. Progetto per realizzare 57 alloggi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.