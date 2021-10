Viterbo, università agraria di Tarquinia. Antonelli sfida Borzacchi a un confronto pubblico

Anna Maria Vinci 16 ottobre 2021 a

a

a

“Università Agraria: troppe chiacchiere e tanti selfie, ma poco coraggio. Rinnovo l’invito al presidente Sergio Borzacchi ad un confronto pubblico”. Interviene così Alessandro Antonelli, ex presidente dell’ente, replicando a Sergio Borzacchi che accusava la sinistra di non aver amministrato bene. “Rinnovo l’invito a Borzacchi, faccia un gesto da vero presidente, accetti il confronto pubblico sulla questione debiti dell’Università Agraria - dichiara Alessandro Antonelli -. La smetta di nascondersi, passi alla storia per un atto di coraggio, non per aver sbandierato cifre che nessun suo provvedimento pubblico ha certificato. La smetta di giocare con i numeri, di cambiarli a ogni comunicato stampa, accetti il faccia a faccia davanti ai cittadini”.

Chiusa la strada che dal campeggio di Riva dei Tarquini porta al mare

Antonelli passa poi al contrattacco, evidenziando quelle che secondo lui sarebbero invece le pecche dell’amministrazione attuale dell’ente: “Magari, in quella sede, ci spiegherà anche come si fa ad amministrare quattro anni senza approvare un bilancio - continua Antonelli - come si fa ad amministrare con l’organo consiliare imperfetto e incompleto (perché ha fatto scappare una dozzina di consiglieri) o come si fa ad affidare beni di proprietà collettiva senza uno straccio di evidenza pubblica. Ci spieghi poi perché non ha provveduto al nuovo statuto nonostante le sue costose e numerose consulenze esterne perché a tutt’oggi nessuno sa come si voterà per il suo successore. Parlare male di chi c’era prima è vezzo della politica di chi non ha argomenti, farlo per quattro anni è dimostrare la propria incapacità: sputi fuori i nomi di chi ha fatto debiti e indichi quando, dica le cifre vere magari controfirmate dai revisori del conti se li trova, perché mi risulta siano anche questi in fuga e non uno soltanto”.

Deposito scorie nucleari, presentate le osservazioni

“I bilanci della mia amministrazione sono stati approvati regolarmente e con il parere dei revisori dei conti. Lei è sicuro di poter dire altrettanto? Come ha fatto a chiedere l’anticipazione della tesoreria senza bilancio approvato? Come impegna le spese senza il bilancio? Come fa a parlare di debiti o risanamento senza un bilancio? - conclude Antonelli -. Ho scelto il silenzio da tempo, ma sull’onestà mia e di chi ha amministrato con me non posso permettere a nessuno di giocare, non sono uno che minaccia i tribunali, ma sono uno che non scappa e se non vuol venire Borzacchi al pubblico confronto, mandi chi vuole”.

L'università agraria perde pezzi. Si dimette il revisore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.