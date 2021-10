Viterbo, scorie nucleari. Coro di no al deposito nazionale

Mattia Ugolini 16 ottobre 2021 a

Destra, sinistra, centro. La politica viterbese unita e compatta per dire no al deposito di rifiuti radioattivi nella Tuscia. Ieri, venerdì 15 ottobre, presso Palazzo Gentili, sede della Provincia, si sono dati appuntamento esponenti dei vari partiti, delle associazioni di categoria ed anche tecnici esperti del settore per esporre le ragioni del diniego. Come noto dall’inizio dell’anno, la Sogin (la società di Stato incaricata della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi) ha individuato 67 aree idonee ad ospitare il primo deposito nazionale di rifiuti radioattivi, 22 di esse si trovano nella Tuscia. Le proteste non sono mancate ma, oramai, l’iter per l’individuazione del luogo dove costruire il deposito è partito: ora i diversi enti dei territori selezionati dovranno presentare osservazioni negative o positive, poi ci sarà il seminario nazionale per un’ulteriore scrematura il 9 novembre e, infine, la scelta finale da parte del Consiglio dei ministri.

Montalto, Corchiano e Tarquinia sono le aree maggiormente adatte, secondo Sogin. 60 comuni del Viterbese si sono opposti con appositi documenti, ma non tutti. 11 comuni su 14 hanno pagato dei tecnici per farsi difendere al Seminario, scelta adoperata anche da alcune associazioni e comitati. Guardando la mappa diramata dalla società statale, si evince come siano interessati la bellezza di 7500 ettari di terreno compresi tra il comprensorio dei Monti Cimini e la Maremma. Il nutritissimo gruppo dei contrari si appella a quattro motivazioni: l’incoerenza del quadro normativo e della progettualità, presunti errori metodologici nella scelta, l’assenza di una valutazione dei rischi sanitari e quella di una valutazione dei possibili danni economici. A spiegare ai presenti in maniera esaustiva tutti gli aspetti tecnici è stato il professor Di Giorgio. Prima di lui, a ruota, sono intervenuti i maggiori rappresentanti delle istituzioni viterbesi, eccezion fatta per il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

“La scelta della Sogin - ha dichiarato l’onorevole Mauro Rotelli - è scellerata e vanificherebbe tutte le azioni che stiamo portando avanti per promuovere il nostro territorio”. Rotelli ha poi evidenziato quella che, a suo modo di vedere, sarebbe “l’ipocrisia” dello Stato italiano: “Le zone selezionate sono prive di ogni vincolo, per questo il Mibact ed il Cdm si sono opposti all’installazione di pannelli fotovoltaici su di esse. Ora, però, lo Stato seleziona quelle stesse zone per costruirci un deposito di rifiuti radioattivi”. Ha fatto eco al collega meloniano il senatore leghista Umberto Fusco: “Dal 5 gennaio questo territorio è stato messo a dura prova. È inammissibile che tutto si concentri nel nord del Lazio, chiediamo al Governo e alla Regione di ascoltarci. Non possiamo essere invasi da ogni tipo di rifiuti, sia normali che radioattivi. Ormai si parla solo di questo, non più di investimenti, e noi della Lega non ci stiamo. Abbiamo già dato con Montalto”. A spiegare la posizione della Regione è stata, invece, l’assessore Roberta Lombardi: “Ci siamo mobilitati subito e all’unanimità per esprimere la nostra contrarietà, soprattutto per la provincia di Viterbo. Ci sono dei divieti tecnici da rispettare e ci impegniamo ad essere al fianco dei cittadini in questa battaglia”.

Anche Enrico Panunzi, eletto alla Pisana, è dello stesso avviso: “L’11 gennaio scorso ho presentato io l’ordine del giorno votato all’unanimità. C’è un’analisi bizzarra del territorio viterbese, i rischi sanitari e l’impatto ambientale sono stati ignorati, e pensare che il trasporto di questi rifiuti dovrebbe avvenire anche dalla Francia. A metà dicembre sarà presentata dalla Sogin la griglia definitiva, mi auguro che la Tuscia ne resti fuori. Dobbiamo difenderci e siamo sulla buona strada per far riconoscere le intoccabili peculiarità della nostra terra”. Insomma, tutti uniti per dire no. L’imperfetta corrispondenza tra quanto proposto dalla Sogin e le normative vigenti rappresentano una questione politica fondamentale. A detta degli esperti, sarà il parere dei parlamentari e della Regione a verificare se ci sarà la possibilità di contrastare quella che viene considerata come una decisione punitiva per la Tuscia.

