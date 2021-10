Viterbo, Corchiano di nuovo al voto tra inchieste e dimissioni

Massimiliano Conti 16 ottobre 2021 a

Corchiano, si voterà soltanto per i due candidati a sindaco, Gianfranco Piergentili e Bengasi Battisti, domani a Corchiano, nel ballottaggio resosi necessario dopo che il riconteggio delle schede, due settimane fa, aveva decretato una situazione di parità. E’ evidente che, rispetto al primo turno, si tornerà alle urne in un contesto completamente diverso, soprattutto perché mancheranno le preferenze ai candidati consiglieri.

L’affluenza sarà quindi un fattore decisivo, venendo meno l’effetto trainante delle liste, nonostante tutti i candidati in queste due settimane si siano impegnati per spingere i propri elettorati di riferimento a tornare ai seggi. In ogni caso, sarà una partita completamente nuova quella che si giocherà domani, sul cui esito peserà alla fine anche l’indagine aperta dalla Procura (che nei giorni scorsi ha ascoltato i tre presidenti di seggio come persone informate dei fatti) e il clima che si è venuto a creare dopo la lunga notte del 4 ottobre, quando tre pattuglie dei carabinieri di Civita Castellana avevano dovuto piantonare il seggio dove era in corso la nuova conta chiesta da Battisti (sconfitto per due soli voti di scarto al primo scrutinio) e disposta dal prefetto Giovanni Bruno. La tensione, e anche gli insulti denunciati dai sostenitori di Battisti, hanno finito con il polarizzare ancora di più l’elettorato. Eppure durante le operazioni di scrutinio di lunedì non era mancato un certo fairplay tra le opposte fazioni, anche nel seggio numero 1.

Almeno stando a quanto riferisce Pino Menicacci, rappresentante della lista Vivere Corchiano (candidato Piergentili). “Non c’è stata alcuna situazione oscura né il rappresentante della lista Battisti ha avuto modo di recriminare alcunché durante lo scrutinio. Nemmeno la scheda che poi nel riconteggio è passata da Piergentili a Battisti è stata oggetto di contestazione da parte del loro rappresentante - spiega al Corriere Menicacci -. Anzi con lui ci siamo dati la mano al termine dello spoglio. Addirittura lo stesso rappresentante della lista Battisti si è complimentato con noi per la vittoria. Perché subito dopo le cose abbiano preso una piega diverso non lo so dire. Sinceramente, a parti invertite, anche noi avremmo chiesto il riconteggio visto lo scarto così esiguo. In ogni caso, noi non abbiamo presentato alcuna denuncia, né sappiamo nulla di questa indagine della Procura, così come nulla sappiamo del motivo per cui il presidente del seggio numero 1 si sia dimesso”. Per la cronaca, nel seggio numero 1 i votanti erano 699: 363 i voti di Battisti e 326 quelli di Piergentili al primo scrutinio. Poi diventati 364 e 325 al riconteggio.

