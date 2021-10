Viterbo, Comix games. Alla finale di lunedì 18 ottobre anche l'istituto omnicomprensivo di Orte

B. M. 16 ottobre 2021 a

Sono campioni di giochi di parole, rime e metrica. Sono gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo di Orte che si sono aggiudicati un posto alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e [email protected] con la partecipazione di Museo Egizio, Mondadori e Bper. Lunedì al Salone del Libro di Torino cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games 2021 strappandolo alle altre squadre finaliste provenienti da tutta Italia.

Da ottobre 2020 ad aprile 2021 i ragazzi di Orte si sono cimentati on line in parodie musicali, acrostici e altri divertenti giochi linguistici, inviando migliaia di contributi. A maggio, fra tutti i partecipanti ai Comix Games, una giuria di esperti ha selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati un posto in finale. Lunedì, a partire dalle ore 15, nella Sala Azzurra del Pad 3, al Salone Internazionale del Libro di Torino, si svolgerà l’atto conclusivo di una maratona durata un anno intero: una grande festa che riunirà al Lingotto gli studenti d’Italia da Nord a Sud e a cui parteciperanno anche i giovani dell’Istituto Omnicomprensivo Orte di Orte. Per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games i ragazzi di Orte dovranno sconfiggere a suon tautogrammi, acrostici e rap di classe a tema “Vita Supernova” (tema del salone 2021) le altre squadre in gara: gli Istituti Comprensivi Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (Bt), Largo Oriani di Roma, Fermi di Matera, Cinquegrana di Sant’Arpino (Ce) e Savini di Teramo.

Per la sezione scuole superiori, a contendersi il podio ci saranno l’Istituto Superiore Volta De Gemmis di Bitonto (Ba) e i licei Cremona di Milano, Ferraris di Torino, Ribezzo di Francavilla Fontana (Br), Fermi di Gaeta (Lt), Urbani d San Giorgio Cremano (Na) e Caccioppoli di Napoli. In giuria siederanno Angelo Melone e Federico Pace, giornalisti de La Repubblica; Laura Panini, presidente di Franco Cosimo Panini Editore; Silvia Stagi, dell’Ufficio Eventi di Comix, e Francesco Morgando in rappresentanza del Salone Internazionale del Libro di Torino. Numeri importanti quelli che hanno condotto, nell’arco di un anno, alla finalissima in programma lunedì. In questi mesi, infatti, sono arrivati più di tremila contributi per i tre giochi “Titoliamo”, “Parodia Musicale” e “Acrostico”, a cui hanno partecipato più di 200 scuole medie e superiori. Lunedì andrà in scena la prova finale, la grande sfida al Salone, in cui i ragazzi si affronteranno a colpi di giochi di parole per portare a casa la vittoria.

